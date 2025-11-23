Agencias

Diego Pablo Simeone: "Baena juega al fútbol donde le pongas, le veo con energía del Atlético"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confió en que su equipo siga la buena línea en LaLiga EA Sports después de ganar (0-1) al Getafe este domingo, donde se mostró especialmente contento con un Álex Baena que "juega al fútbol donde le pongas" y que aún tiene margen de crecimiento.

"Hemos arrancado muy bien, tres situaciones que cuando aparece la contundencia te da más tranquilidad, pudimos resolver la primera parte. Después se empezó a complicar, apareció la baja de Marcos. El equipo no logró acomodarse bien a lo que se encaminaba el partido", dijo en rueda de prensa en el Coliseum.

"En el segundo tiempo, la gente que entró nos dio una buena energía, lo que el partido pedía y el equipo necesitaba. Me pone contento lo de Raspadori, le he dado poco tiempo y está esperando su oportunidad. A seguir en esta línea con humildad y fe en lo que hacemos", añadió el preparador argentino.

El 'Cholo', que apuntó que necesitan a "todos" incluido un Juan Musso que le tocó jugar por Jan Oblak, explicó sus cinco cambios. "Me parecía que había que darle tiempo a los chicos que iban a entrar, era un partido que se estaba yendo a un lado donde no era favorable a lo que necesitábamos. Dando 40, 35 minutos a los que entran ya cambia. Salió bien", afirmó.

Por otro lado, el técnico rojiblanco fue preguntado por el partido de Baena. "Baena juega al fútbol donde le pongas, con calidad y visión de juego, para poder utilizarlo en cualquier posición. Tiene margen de crecimiento, quiere más, es joven, es rebelde, le veo con energía del Atlético de Madrid", dijo.

"Si tengo que destacar algo del equipo es el grupo. Estamos tirando de la gente que entra. Es la única manera para competir por lo que queremos. El equipo está trabajando muy bien, estamos compitiendo como queremos y la suerte juega de nuestro lado a veces", terminó.

