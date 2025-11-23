(Crónica) Deportivo y Racing siguen el mano a mano por el liderato

El Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander sacaron los tres puntos este domingo en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion para mantenerse en lo alto de la tabla, junto a la UD Las Palmas, con la victorias (2-1) ante el Ceuta y un 0-2 sobre el Burgos.

El cuadro gallego supo sufrir para mantener el invicto de Riazor. Pese a su tercera derrota seguida, el Ceuta demostró que el bache no hace justicia con su fútbol y tuvo ocasiones para sacar algo de su visita al Deportivo. Los locales demostraron pegada una vez más con Yeremay y, en el segundo tiempo, el 2-0 de Stoichkov.

Marcos Fernández recortó distancias para el recién ascendido y rondó el empate el Ceuta en los últimos minutos. El Dépor guardó el triunfo para meter presión por arriba con los 29 puntos que había sumado Las Palmas el viernes y que alcanzó poco después el Racing este domingo. El cuadro cántabro lo hizo además a domicilio y en duelo directo contra un Burgos que se queda quinto con 25.

Los de José Alberto, que llevaban dos jornadas sin ganar, se adelantaron a la media hora gracias a Maguette Gueye, quien acertó en el intercambio de ocasiones del inicio. Asier Villalibre hizo el 0-2 en el segundo acto, sentencia en El Plantío para los colíderes, con la queja del Burgos por una posible falta, expulsado incluso el técnico local Luis Ramis en el tramo final.

Además, la Cultural Leonesa confirmó su escalada en la tabla con un 1-2 ante un Cádiz que lleva seis jornadas sin ganar. Los andaluces se dejaron remontar y Suso falló un penalti en el segundo tiempo, alargando un preocupante bajón que sufre también el Sporting. El cuadro asturiano cayó (2-0), con dos goles de penalti, ante un Huesca que salió de los puestos de descenso.

Por su parte, el Málaga venció (3-2) para hundir al Mirandés y alejar la zona roja en un sufrido estreno de Juan Francisco Funes en el banquillo andaluz. Einar Galilea hizo el tanto de la victoria en el minuto 95, después de un doblete de Adrián Niño que había neutralizado en el segundo tiempo el conjunto burgalés.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 15 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 21.

UD Las Palmas - Albacete BP 2-1.

Sábado 22.

FC Andorra - CD Castellón 1-3.

SD Eibar - Real Zaragoza 1-2.

CD Leganés - UD Almería 0-3.

Granada CF - Córdoba CF 1-1.

Domingo 23.

RC Deportivo - AD Ceuta 2-1.

Cádiz CF - Cultural y Deportiva Leonesa 1-2.

SD Huesca - Real Sporting 2-0.

Burgos CF - Real Racing Club 0-2.

Málaga CF - CD Mirandés 3-2.

Lunes 24.

Real Sociedad B - Real Valladolid 20.30 horas.