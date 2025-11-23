Agencias

Continúa la búsqueda con un avión de Frontex de los migrantes desaparecidos de la patera rescatada al sur de Cabrera

Guardar

Un avión de Frontex continúa realizando vuelos de búsqueda aérea en la zona marítima comprendida entre Formentera y Cabrera para tratar de localizar a los migrantes que habrían saltado al mar de una patera que fue rescatada el miércoles con cinco personas a bordo.

Fuentes de Salvamento Marítimo han explicado que desde el viernes se vienen realizando vuelos para tratar de localizar a los migrantes. Este domingo también hay vuelos programados y continúa la búsqueda y, de momento, no hay novedades.

El operativo, con medios de Frontex y de Salvamento Marítimo, empezó el pasado 13 de noviembre, cuando la llamada de unos familiares de uno de los ocupantes de la patera recibió un mensaje de socorro desde la embarcación. En el mensaje indicaban que se encontraban a unas 50 millas al sureste de las Pitiusas.

En concreto, el avión de Frontex se desplazó hasta la posición indicada y, al no hallar rastro de la embarcación, inició labores de búsqueda aérea en un área más extensa al sur de Formentera, dentro del perímetro de la zona SAR de España.

Por su parte, la embarcación de Salvamento Marítimo Guardamar Concepción Arenal, que estaba atracada en Ibiza, zarpó en dirección a la coordenada indicada por la alerta, aunque la búsqueda también resultó infructuosa.

Finalmente se movilizó también el helicóptero Helimer, con base en Palma, que sobrevoló la zona sur de Cabrera, pero tampoco avistó ninguna embarcación.

En los días posteriores se lanzó aviso a navegantes y se requirió el apoyo de los medios aéreos de Frontex a través de las operaciones periódicas que lleva realizando desde febrero. Finalmente, el pasado día 19 fue hallada la patera, con los cinco ocupantes a bordo.

Según el relato de estas personas rescatadas el miércoles, la embarcación llevaría unos nueve días a la deriva y el número inicial de ocupantes sería de 23 personas.

Durante estos días, las condiciones del mar fueron adversas debido a los efectos de la borrasca Claudia y dificultaron la visibilidad en alta mar, así como las condiciones de navegación para una embarcación de ese tamaño.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar lleva al Congreso su propuesta para prohibir la alimentación forzada en la producción de foie gras

Sumar lleva al Congreso su

AV. Florentino Pérez: "El Real Madrid simplemente se opone a todo lo que no es normal, ético ni legal"

AV. Florentino Pérez: "El Real

La Reina Letizia rescata su precioso conjunto bordado en rosa bebé de Carolina Herrera

Letizia deslumbra al asistir a la conmemoración de la monarquía reuniendo a figuras clave de la transición española, luciendo una elegante creación diseñada por Carolina Herrera durante la solemne entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía y otras personalidades

La Reina Letizia rescata su

Trump vuelve a exigir la cárcel para los congresistas demócratas que llamaron al Ejército a ignorar sus órdenes

Trump vuelve a exigir la

La descalificación de los McLaren da un vuelco al Mundial

La descalificación de los McLaren