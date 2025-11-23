Continúa la búsqueda con un avión de Frontex de los migrantes desaparecidos de la patera rescatada al sur de Cabrera

Un avión de Frontex continúa realizando vuelos de búsqueda aérea en la zona marítima comprendida entre Formentera y Cabrera para tratar de localizar a los migrantes que habrían saltado al mar de una patera que fue rescatada el miércoles con cinco personas a bordo.

Fuentes de Salvamento Marítimo han explicado que desde el viernes se vienen realizando vuelos para tratar de localizar a los migrantes. Este domingo también hay vuelos programados y continúa la búsqueda y, de momento, no hay novedades.

El operativo, con medios de Frontex y de Salvamento Marítimo, empezó el pasado 13 de noviembre, cuando la llamada de unos familiares de uno de los ocupantes de la patera recibió un mensaje de socorro desde la embarcación. En el mensaje indicaban que se encontraban a unas 50 millas al sureste de las Pitiusas.

En concreto, el avión de Frontex se desplazó hasta la posición indicada y, al no hallar rastro de la embarcación, inició labores de búsqueda aérea en un área más extensa al sur de Formentera, dentro del perímetro de la zona SAR de España.

Por su parte, la embarcación de Salvamento Marítimo Guardamar Concepción Arenal, que estaba atracada en Ibiza, zarpó en dirección a la coordenada indicada por la alerta, aunque la búsqueda también resultó infructuosa.

Finalmente se movilizó también el helicóptero Helimer, con base en Palma, que sobrevoló la zona sur de Cabrera, pero tampoco avistó ninguna embarcación.

En los días posteriores se lanzó aviso a navegantes y se requirió el apoyo de los medios aéreos de Frontex a través de las operaciones periódicas que lleva realizando desde febrero. Finalmente, el pasado día 19 fue hallada la patera, con los cinco ocupantes a bordo.

Según el relato de estas personas rescatadas el miércoles, la embarcación llevaría unos nueve días a la deriva y el número inicial de ocupantes sería de 23 personas.

Durante estos días, las condiciones del mar fueron adversas debido a los efectos de la borrasca Claudia y dificultaron la visibilidad en alta mar, así como las condiciones de navegación para una embarcación de ese tamaño.