Agencias

Una borrasca activará este domingo alertas por oleaje en la cornisa cantábrica y Canarias estará en riesgo por calima

Guardar

Una borrasca en el norte peninsular acompañada de una intensa circulación atlántica dará lugar a la activación de alertas amarillas en la cornisa cantábrica por oleaje, en tanto que Canarias estará en riesgo por polvo en suspensión, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Asturias y Cantabria, junto a las provincias gallegas de A Coruña y Lugo y la vasca de Vizcaya, activarán alertas amarillas a lo largo de toda la jornada por fenómenos costeros, mientras que las altas concentraciones de polvo pondrán en riesgo desde el amanecer a Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

La borrasca que afectará a la mitad norte peninsular dejará cielos nubosos y precipitaciones en Galicia --pudiendo ser localmente persistentes en el oeste de la comunidad--, Pirineos y, de manera puntual, en otros puntos del noroeste. También se esperan bancos de nieblas en las zonas motañosas de esta región, así como precipitaciones en forma de nieve en zonas altas, sobre todo en los Pirineos centrales, con la cota de nieve entre los 1.600 y 2.000 metros.

Las heladas débiles harán presencia en zonas altas de meseta y montaña de la mitad oriental, en tanto que pueden ser localmente moderadas en los Pirineos más orientales.

En el suroeste se impondrá un situación de anticiclón, con temperaturas en ascenso generalizado en todo el país, a excepción de ligeros descensos de las mínimas en el valle del Guadalquivir, Guadiana y litorales sureste mediterráneos.

Asimismo, se han vaticinado aumentos notables de las máximas en interiores de Levante y de las mínimas en amplias áreas del cuadrante noroeste peninsular y norte de los Pirineos, que pueden ser puntualmente extraordinarias. De este modo, las mínimas oscilarán, con carácter general, entre los 0ºC y los 5ºC, mientras que las máximas escalarán entre los 12ºC y los casi 20 ºC.

En el archipiélago canario, se ha apuntado la previsión, más allá de la calima en las islas orientales, de intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles por la mañana tendiendo a poco nuboso en el resto, así como de temperaturas que subirán y marcarán máximas de 26ºC.

El viento soplará de componente oeste y suroeste en la Península y Baleares, mientras que en litorales del Cantábrico se esperan intervalos de fuerte y moderados en el resto de los litorales, siendo en el Golfo de Cádiz de componente norte.

Por lo demás, habrá vientos flojos en el suroeste peninsular, moderados en el norte de Galicia y meseta Norte y con intervalos de moderado en el resto sin descartar rachas muy fuertes aisladas en zonas altas del tercio oriental, Ibérica y noroeste de Galicia.

En Canarias, la previsión es de viento alisio moderado con intervalos de fuerza en zonas expuestas, tendiendo a amainar con la evolución del día.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Eva González se pronuncia sobre la posible nueva ilusión de Cayetano Rivera

La presentadora ha respondido por primera vez ante los rumores sobre una relación sentimental de Cayetano Rivera con una reportera, señalando que lo importante para ella es la felicidad de su hijo y evitando comentar otros aspectos personales

Eva González se pronuncia sobre

La presidenta de Kosovo disuelve el Parlamento y convoca elecciones anticipadas

Tras la firma de un decreto presidencial ante la imposibilidad de conformar un nuevo gabinete, Kosovo se encamina a unos comicios en diciembre bajo una crisis financiera y tensiones políticas, mientras la ayuda europea permanece en suspenso

La presidenta de Kosovo disuelve

El G20 reivindica la integridad territorial y las soberanías nacionales sin mencionar abiertamente a Rusia

El G20 reivindica la integridad

(Previa) El Betis recibe al Girona en el regreso de Isco y Oviedo y Rayo se citan en el Tartiere

(Previa) El Betis recibe al

Terelu Campos, harta de Edmundo Arrocet y de sus supuestas memorias

A la salida de una función en Madrid, la televisiva mostró su fastidio ante preguntas sobre la posible publicación de Arrocet, respondió con contundencia ante la prensa y evitó pronunciarse sobre asuntos personales relacionados con su hija

Terelu Campos, harta de Edmundo