Agencias

Un muerto en un nuevo ataque israelí en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Guardar

Al menos una persona han muerto este sábado un ataque de las Fuerzas Armadas israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor en la frontera entre ambos países.

El ataque ha costado la vida a un hombre joven identificado como Kamel Reda Qarnabash, originario de la localidad de Zautar al Sharqiya, quien murió en un ataque de un dron israelí sobre su coche en la calle Ain al Samahiya de esa misma localidad, según informa la agencia de noticias oficial libanesa, NNA, citando al Ministerio de Sanidad. Israel por el momento no ha dado ninguna información sobre el ataque.

Este viernes murió otra persona en un ataque israelí sobre un vehículo a las afueras de la localidad de Frun, también en el sur de Líbano, según informó también la NNA. El Ejército israelí confirmó el ataque y aseguró que el fallecido era "un terrorista de Hezbolá" cuyas actividades suponían una violación del alto el fuego.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alfonso Díez, muy emocionado, revela el homenaje de la familia a la Duquesa de Alba en su 11º aniversario de muerte

En una jornada muy significativa para los Alba, la familia ha elegido una ceremonia íntima en Liria para recordar a Cayetana Fitz-James Stuart, evitando el funeral tradicional en Sevilla, confirmó Alfonso Díez, quien expresó: "Imagínese

Alfonso Díez, muy emocionado, revela

Autoridades de Gaza informan de siete muertos en 48 horas en ataques israelíes

Autoridades de Gaza informan de

El Sindicato SAE apoya a los Técnicos en Cuidados de Enfermería y llama a la huelga del 28 de noviembre

SAE respalda las demandas de los TCE ante la falta de avances en su reclasificación profesional y advierte que, si el nuevo Estatuto no incluye mejoras salariales, intensificará las protestas junto a otras entidades y convocará nuevas huelgas

El Sindicato SAE apoya a

Don Juan Carlos aterriza en Madrid para celebrar 50 años de la Monarquía

Don Juan Carlos aterriza en

Las dos mejores amigas de 'Los Javis', Ana Rujas y Amaia Romero, se pronuncian sobre su separación

Tras la ausencia de Javier Ambrossi en los Premios GQ, Ana Rujas pidió no temer a los cambios y destacó la calidad artística del dúo, mientras Amaia Romero, tras su propia ruptura, compartió que espera nuevos comienzos en su vida

Las dos mejores amigas de