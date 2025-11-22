Agencias

Robert Lewandowski: "Lo más importante es que hemos vuelto al Camp Nou"

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski se mostró emocionado con "marcar el primer gol" del nuevo Camp Nou este sábado, en el regreso a casa casi 1.000 días después con victoria (4-0) ante el Athletic Club en Liga.

"Primera vez de vuelta, es un día especial, estamos muy contentos de poder jugar en el Camp Nou. En el partido desde el principio, hemos jugado muy bien, dos goles en cada parte y tenemos otros tres puntos. Lo más importante es que hemos vuelto al Camp Nou, es otra cosa cuando jugamos aquí", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El delantero polaco abrió el marcador a los cuatro minutos de un regreso que fue fiesta total en el campo azulgrana tras la remodelación que aún no está terminada. "Desde el principio hemos tenido en la cabeza atacar para buscar el primer gol. Para mí es especial marcar el primer gol en el nuevo Camp Nou, hemos jugado muy bien como equipo, podemos mirar adelante, cuando jugamos en el Camp Nou seremos un equipo más fuerte", confesó.

"Partido especial, tenía una sensación buena desde el principio. Tengo 37 años pero para mí también era un día especial, contento de poder jugar aquí otra vez. Cada partido en el Camp Nou podemos jugar como hoy o mejor, hay partidos más difíciles pero desde el principio lo hemos tenido bajo control el partido", terminó.

EuropaPress

