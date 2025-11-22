Principales titulares de los periódicos para el sábado 22 de noviembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Ayuso se lanza al choque y acusa a Sánchez de alentar una "dictadura"

-- "El Rey apela al espíritu de la Transición en tiempos de 'desacuerdo y crispación'"

EL MUNDO

-- "Los jóvenes se entusiasman con Leonor: el 75% la ve una buena reina"

-- "Felipe VI invoca el 'método Transición' frente a estos 'tiempos de crispación'"

ABC

-- "El Rey reivindica el legado de su padre y el gesto revolucionario que fue la Transición"

-- "Los fiscales piden parar la ley que quita la instrucción a los jueces"

LA RAZÓN

-- "Sánchez medita el indulto a 'su fiscal sin hablar con sus peones"

-- "El Rey renueva el vínculo de la Corona con la democracia"

LA VANGUARDIA

-- "El Gobierno cuestiona la condena al fiscal y Ayuso señala a Sánchez"

-- "El Rey celebra 50 años de monarquía con llamadas al diálogo"

EL CORREO

-- "Tres familias se quedan en la calle en Erandio desahuciadas por una hipoteca 'abusiva'"

-- "El Rey reivindica el 'respeto' de la Transición frente a la 'crispación'"