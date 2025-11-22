Agencias

Organizaciones religiosas cifran en más de 300 los alumnos secuestrados en el oeste de Nigeria

La Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) ha confirmado este sábado en un nuevo balance que 303 alumnos y 12 profesores fueron secuestrados en la madrugada del viernes en el oeste de Nigeria tras el ataque efectuado por más de 60 individuos armados a la escuela católica de St. Mary, en el estado de Níger.

En un comunicado publicado por los medios nacionales, el presidente de la sección de la CAN para el estado de Níger, el reverendo Bulus Dauwa Yohanna, ha sido el encargado de proporcionar esta última actualización, que incrementa sustancialmente el número de secuestrados tras lamentar que 88 estudiantes que habían conseguido escapar al principio del asalto han terminado apresados.

"Nos llamó la atención que algunos padres, cuyos hijos creíamos que habían escapado del ataque, también vinieran a preguntar por sus hijos. Nos picó la curiosidad, y fue entonces cuando hicimos un censo y descubrimos que habían sido secuestrados", ha explicado.

"Esto supone que ya hay 303 estudiantes (niños y niñas), incluyendo 12 profesores (cuatro mujeres y ocho hombres), lo que eleva el número total de personas secuestradas a 315", ha indicado en el comunicado. La escuela comprendía a un total de 629 alumnos: 430 en primaria y 199 en secundaria.

Según fuentes de Channels TV, el asalto fue perpetrado por hombres armados que hicieron acto de presencia en el lugar en 60 motocicletas y una furgoneta. Hay constancia de un herido grave, el portero de la escuela, que recibió varios disparos al comienzo del ataque.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de lo ocurrido pero las fuerzas de seguridad no descartan que se trate de un grupo de los conocidos vulgarmente en el país como "bandidos": organizaciones criminales caracterizadas por su extrema violencia y basan sus finanzas en el secuestro de la población civil.

EuropaPress

