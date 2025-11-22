Agencias

Los alcaldes de Barcelona y Belén acuerdan cooperar en proyectos de desarrollo

Los alcaldes de Barcelona y Belén, Jaume Collboni y Maher Canawati, han acordado este sábado impulsar proyectos en desarrollo urbano, planificación metropolitana, tratamiento del espacio público, turismo e innovación, y ambas pondrán en marcha un proyecto para favorecer el desarrollo y la diversificación de la actividad económica local.

El acuerdo, similar al que se firmó con Ramala en octubre, se enmarca en la iniciativa barcelonesa 'Distrito 11 Ciutades de Palestina', informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Para Collboni, Barcelona ha demostrado en las calles los últimos meses "su solidaridad, que ahora se incrementa movilizando el mejor talento disponible" para ayudar a los palestinos en la reconstrucción y a poner las bases de un futuro estado palestino, ha añadido.

Canawati ha dicho que Barcelona "ha demostrado su gran corazón y su gran sentido de humanidad con su apoyo y con su defensa de la paz".

Al acto también han asistido la quinta teniente de alcaldía de Barcelona, Raquel Gil, y el concejal de Belén Qasim Kanaan, y Collboni ha obsequiado a su homólogo con la 'B' de Barcelona y una figura de Paloma de la Paz, mientras que Canawati le ha dado una maqueta limitada especial de la Iglesia de la Natividad que incluye madera de la antigua Iglesia antes de que fuera reformada.

