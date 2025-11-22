Agencias

La boxeadora Isabel Rivero hace historia en Valladolid y se proclama campeona del mundo del peso átomo

La boxeadora Isabel Rivero ha hecho historia en Valladolid y se ha proclamado campeona del mundo del peso átomo en una velada celebrada en la Cúpula del Milenio que se llenó para presenciar el combate contra la mexicana Silvia 'La Guerrita' Torres.

La velada se completó con el combate que enfrentó a la valenciana Sheila Rodríguez y la venezolana Reginfo en lo que fue un repaso de la triple campeona europea de principio a fin.

Antes, la velada se había desarrollado con seis combates en categoría Amateur en los que los vallisoletanos Carlos Arroyo, Diego González e Iñigo San Miguel se impusieron a sus rivales.

Especialmente intenso resultó el enfrentamiento entre los locales San Miguel y Nico Popescu que se decantó del lado del púgil del Diablo Valladolid en una decisión dividida.

En definitiva, una "noche mágica para el recuerdo". "Algún día, cuando se hable de la historia del Deporte femenino de Valladolid, habrá que hablar de una pionera. De la campeona del mundo Isabel Rivero", ha remarcado la organización del evento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

