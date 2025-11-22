Agencias

Hamás repudia la nueva ley sobre elecciones locales declarada por la Autoridad Palestina

El movimiento islamista palestino Hamás ha declarado su rechazo diametral a la nueva ley sobre elecciones locales declarada por la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino en Cisjordania, que ha descrito como un "intento de exclusión a las fuerzas nacionales", como las que Hamás encabeza en Gaza, al verse obligados los candidatos a someterse a unas condiciones que representan prácticamente un "acto de sumisión" hacia Israel.

El decreto-ley anunciado el miércoles por el presidente de la AP, Mahmud Abbas, aplica un sistema de un único representante en los consejos locales y recurre al sistema de representación proporcional y listas abiertas en los gobiernos municipales.

Hamás ha denunciado que, en este último caso, la nueva ley estipula como requisito que los candidatos a los consejos municipales se adhieran al "programa de la Organización para la Liberación de Palestina".

El movimiento islamista, que ha criticado en numerosas ocasiones lo que percibe como la excesiva moderación de la OLP, que integra al partido del presidente Abbas, Al Fatá, "prácticamente significa exigir el reconocimiento de la ocupación israelí como requisito previo para la candidatura".

Para Hamás, este requisito representa "una grave vulneración al derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes".

En su comunicado de repulsa, Hamás entiende así que la ley representa un claro intento de excluir a las "fuerzas nacionales, islámicas e independientes" que hoy constituyen una presencia importante en municipios importantes como Hebrón, Al Bireh y Tulkarem, así como "su presencia activa en municipios como Nablus y otros".

El movimiento considera además que esta legislación busca "cambiar el mapa municipal de una manera que sirva a los intereses de un grupo específico dentro de la autoridad y del movimiento Al Fatá, y está en línea con las presiones israelíes y estadounidenses", en un contexto de "sumisión a las presiones internacionales destinadas a crear un entorno palestino debilitado, en consonancia con los proyectos de la Autoridad Palestina".

