Agencias

El Gobierno niega "colapso" en Barajas por menores migrantes y recuerda que exige visados si hay "abusos de tránsito"

Guardar

El Gobierno ha negado que exista un "colapso" en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por la llegada descontrolada de menores migrantes no acompañados, recordando en este sentido que se exigen visados cada vez que detecta un "abuso de tránsito" de nacionales de un tercer Estado.

Las últimas nacionalidades afectadas para las que se ha implantado la exigencia de un Visado de Tránsito Aeroportuario (VTA) han sido Rusia, Chad, Sudán, Egipto, Kenia, Mauritania, República Centroafricana y Senegal, según ha detallado el Gobierno en una respuesta parlamentaria en la que añaden que "en breve" se solicitará también para los nacionales de Vietnam.

"La adopción de esta medida erradica el problema, tanto de mayores de edad como de los menores extranjeros no acompañados, en los aeropuertos y demás fronteras exteriores españolas", especifica el Ejecutivo en su respuesta fechada el 5 de noviembre.

El Gobierno se remite al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para gestionar la llegada irregular de inmigrantes, y en respuesta a Vox, especifica que "todos" los menores extranjeros no acompañados --16.041 a fecha de 31 de diciembre de 2024-- son tutelados por las Administraciones Públicas.

El Ejecutivo ha contestado de esta forma a Vox, que se había remitido a una denuncia de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en la que aludía al "verdadero colapso del sistema provocado en 2024 por la llegada no controlada y muy numerosa de menores migrantes no acompañados al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas".

De acuerdo a la pregunta de Vox, el 57% de los 1.937 menores migrantes no acompañados --frente a 399 en 2023-- registrados en la Comunidad de Madrid habrían accedido a través de Barajas, apuntando a vuelos procedentes de Casablanca y Egipto.

BUQUE 'DUQUE DE AHUMADA' DE LA GUARDIA CIVIL

El partido que lidera Santiago Abascal también se había interesado por escrito por las operaciones internacionales en las que está previsto que participe el nuevo buque oceánico 'Duque de Ahumada' de la Guardia Civil, así como la "utilización para el traslado de inmigrantes ilegales a España".

"Como toda embarcación, y en especial los buques de Estado, en algún momento podría participar en operaciones de rescate y salvamento marítimo", ha contestado el Ejecutivo.

En la respuesta, ha añadido que desde la Dirección General de la Guardia Civil se ha procedido a ofrecer el buque oceánico multipropósito (BOM) 'Duque de Ahumada' a la Agencia Frontex para su participación en la Operación Italy 25, "ya que el referido buque tiene entre sus objetivos la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y la lucha contra la migración irregular y la trata de seres humanos".

En este sentido, ha recordado que el buque se incorporará al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en la Zona Franca de Cádiz, donde ejercerá misiones vigilancia marítima en aguas de soberanía española alrededor de la península ibérica, y atenderá, además, los compromisos adquiridos en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tu casa se mantendrá caliente sin calefacción si sigues este método gratuito y poco conocido

Infobae

Plex responde a la declaración de amor de Aitana en los Latin Grammy: "La quiero, es la mujer de mi vida"

En plena celebración de los Premios GQ Men of the Year, Daniel Alonso, conocido como Plex, se sinceró ante medios nacionales tras el emotivo gesto de Aitana en los Latin Grammy, confirmando el compromiso sentimental que ambos comparten y la intensidad de su relación

Plex responde a la declaración

Nueve provincias activarán este sábado alertas por frío, nieve, lluvia, olas y viento

Nueve provincias activarán este sábado

Las lluvias torrenciales vuelven a cebarse con Vietnam y dejan ya 55 muertos en seis días

Las lluvias torrenciales vuelven a

Ascienden a 26 los muertos por el ataque ruso del miércoles en Ternópil, mientras siguen las labores de rescate

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania reportó que el número de víctimas fatales se eleva a 26, entre ellas tres menores, tras la ofensiva rusa de gran magnitud ocurrida el miércoles en varias regiones occidentales del país

Ascienden a 26 los muertos