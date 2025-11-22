Detenido en Ronda (Málaga) por tenencia de pornografía infantil a través de Internet tras una denuncia en EEUU

La Policía Nacional ha detenido en Ronda (Málaga) a un joven de 23 años por su presunta responsabilidad en un delito de tenencia de pornografía infantil a través de Internet. La investigación se inició gracias a los canales de colaboración internacional tras canalizar una denuncia formulada por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC-Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados) en Estados Unidos.

Así lo han informado desde la Comisaría provincial de Málaga en una nota, en la que han precisado que dicha alerta americana situaba en territorio español a un internauta que almacenaba videos de abuso sexual infantil. La información provenía de los acuerdos existentes entre la Policía Nacional y la Embajada de Estados Unidos en España, que ha actuado de enlace para facilitar la denuncia del NCMEC.

De partida, la investigación era asumida por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que analizaron las informaciones para seguir el rastro del sospechoso.

Con el avance de las averiguaciones, se ubicaba en la provincia de Málaga la dirección IP a través de la que se accedió al sistema en el que el investigado almacenaba el contenido pedófilo. El supuesto autor de los hechos tendría en su posesión siete vídeos en los que podía observarse, de manera explícita, a menores realizando prácticas de índole sexual.

En este punto de las pesquisas se solicitaba la colaboración de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Ronda, al objeto de localizar y detener al sospechoso, que resultó ser un vecino de la localidad.

Finalmente, se realizó un registro en el domicilio del arrestado, incautándose un teléfono móvil y dos ordenadores portátiles para su volcado y análisis.

Desde la Policía Nacional han recordado a los usuarios de cualquier red social "la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito".

Además, han señalado que es posible denunciar el contenido ilegal ante la Policía Nacional a través del correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es