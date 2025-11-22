Agencias

Carlo Costanzia y Mar Flores, más cómplices que nunca en el rodaje de 'DecoMasters'

Guardar

Las grabaciones de 'DecoMasters', el nuevo talent show de decoración de RTVE, continúan su desarrollo con momentos que evidencian la relación actual entre Mar Flores y Carlo Costanzia. A pesar de que el libro de la socialité se ha convertido en el centro de varias polémicas, revelando aspectos delicados sobre la vida de la modelo y su relación con el padre de Carlo, lo que inicialmente generó dudas sobre si el joven empresario continuaría en el proyecto televisivo.

En las imágenes captadas durante las grabaciones en las calles de Madrid, la modelo y su hijo se muestran notablemente cómplices, demostrando una sintonía que contrasta con los rumores sobre posibles tensiones familiares. Madre e hijo comparten confidencias al oído mientras trabajan en las pruebas del programa junto a otros concursantes como Isa Pantoja, Asraf Beno, Samantha Vallejo-Nágera y Colate. Carlo agarra a su madre por el brazo en varios momentos, mostrando una cercanía que sugiere que los desacuerdo en su vida personal no han afectado su compromiso profesional con el programa.

La dinámica entre ambos demuestra que, aunque su relación atraviesa momentos complicados, ambos son capaces de anteponer sus compromisos profesionales a los desacuerdos personales. Con el estreno del programa próximamente, estas imágenes de complicidad y trabajo en equipo serán probablemente lo que el público vea en pantalla, dejando en un segundo plano las tensiones que han caracterizado a la familia Flores en los últimos meses.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La AEPap pide que todos los menores sean atendidos por pediatras y enfermeras pediátricas en Atención Primaria

Expertos advierten que la falta de profesionales especializados en salud infantil en los centros públicos agrava desigualdades, y afirman que una atención adecuada prevendría riesgos y evitaría que solo las familias con mayores recursos accedan a servicios de calidad

Infobae

El 91% de víctimas de violencia de género se sienten más aisladas y vulnerables si están desempleadas, según estudio

El 91% de víctimas de

Rushdie ve "impactante y ofensivo" que Trump exculpe a Bin Salman del asesinato de Jashogi

Rushdie ve "impactante y ofensivo"

Salud comparte su estrategia de "humanización" en el II Congreso de Salud y Bienestar celebrado en México

Salud comparte su estrategia de

Clara Lago recuerda su momento 'tierra trágame' con la Reina Letizia: "Decirle figurilla de pesebre, mi ruina"

La intérprete desveló un incómodo episodio con la monarca durante una inauguración en Vigo, relatando entre risas cómo perdió la compostura al lanzar un comentario espontáneo en presencia de Letizia que después se volvió viral en redes

Clara Lago recuerda su momento