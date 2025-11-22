Carlo Costanzia y Mar Flores, más cómplices que nunca en el rodaje de 'DecoMasters'

Las grabaciones de 'DecoMasters', el nuevo talent show de decoración de RTVE, continúan su desarrollo con momentos que evidencian la relación actual entre Mar Flores y Carlo Costanzia. A pesar de que el libro de la socialité se ha convertido en el centro de varias polémicas, revelando aspectos delicados sobre la vida de la modelo y su relación con el padre de Carlo, lo que inicialmente generó dudas sobre si el joven empresario continuaría en el proyecto televisivo.

En las imágenes captadas durante las grabaciones en las calles de Madrid, la modelo y su hijo se muestran notablemente cómplices, demostrando una sintonía que contrasta con los rumores sobre posibles tensiones familiares. Madre e hijo comparten confidencias al oído mientras trabajan en las pruebas del programa junto a otros concursantes como Isa Pantoja, Asraf Beno, Samantha Vallejo-Nágera y Colate. Carlo agarra a su madre por el brazo en varios momentos, mostrando una cercanía que sugiere que los desacuerdo en su vida personal no han afectado su compromiso profesional con el programa.

La dinámica entre ambos demuestra que, aunque su relación atraviesa momentos complicados, ambos son capaces de anteponer sus compromisos profesionales a los desacuerdos personales. Con el estreno del programa próximamente, estas imágenes de complicidad y trabajo en equipo serán probablemente lo que el público vea en pantalla, dejando en un segundo plano las tensiones que han caracterizado a la familia Flores en los últimos meses.