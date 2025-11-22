Bielorrusia excarcela a 31 ucranianos como gesto de "buena voluntad" en plena negociación con EEUU

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha indultado a 31 ciudadanos ucranianos que se encontraban presos por delitos varios en una decisión fruto de sus negociaciones con EEUU para acercar relaciones en medio de la guerra de Ucrania.

El anuncio ha sido efectuado este sábado por la jefa de Prensa del mandatario, Natalya Eismont, en rueda de prensa.

"En cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, y a petición de la parte ucraniana, el presidente ha indultado a 31 ciudadanos ucranianos que cometieron delitos en el territorio de nuestro país", ha explicado en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias del país, Belta.

"Esta decisión, un gesto de buena voluntad guiado por principios humanitarios, busca crear las condiciones para la resolución del conflicto armado en el país vecino", ha explicado la secretaria de Prensa antes de informar de que los 31 ucranianos están siendo devueltos "ahora mismo" a su país.

El representante estadounidense, John Coale, desveló recientemente el interés del inquilino de la Casa Blanca por "normalizar" las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Bielorrusia, para lo cual Washington se ha ofrecido a retirar las sanciones impuestas sobre la aerolínea estatal Belavia y a reabrir la Embajada.