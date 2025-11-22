Agencias

Bielorrusia excarcela a 31 ucranianos como gesto de "buena voluntad" en plena negociación con EEUU

Guardar

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha indultado a 31 ciudadanos ucranianos que se encontraban presos por delitos varios en una decisión fruto de sus negociaciones con EEUU para acercar relaciones en medio de la guerra de Ucrania.

El anuncio ha sido efectuado este sábado por la jefa de Prensa del mandatario, Natalya Eismont, en rueda de prensa.

"En cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, y a petición de la parte ucraniana, el presidente ha indultado a 31 ciudadanos ucranianos que cometieron delitos en el territorio de nuestro país", ha explicado en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias del país, Belta.

"Esta decisión, un gesto de buena voluntad guiado por principios humanitarios, busca crear las condiciones para la resolución del conflicto armado en el país vecino", ha explicado la secretaria de Prensa antes de informar de que los 31 ucranianos están siendo devueltos "ahora mismo" a su país.

El representante estadounidense, John Coale, desveló recientemente el interés del inquilino de la Casa Blanca por "normalizar" las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Bielorrusia, para lo cual Washington se ha ofrecido a retirar las sanciones impuestas sobre la aerolínea estatal Belavia y a reabrir la Embajada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Oncólogos alertan del aumento de la incidencia de cáncer de páncreas en España con 10.338 casos nuevos en 2025

Las principales asociaciones médicas del país subrayan que el grupo de 50 a 69 años presenta el mayor porcentaje de diagnósticos, mientras que los mayores de 80 años registran la cifra más alta de defunciones, alertando sobre la necesidad de prevención

Infobae

Fernando Alonso: "Nunca hubiese pensado estar en Q3, ha habido un regalo con la lluvia"

Fernando Alonso: "Nunca hubiese pensado

La Federación de Luchas Olímpicas celebra en Oviedo la Gala Policial Internacional 2025

La Federación de Luchas Olímpicas

La UE comprometerá 7.000 millones de euros más para las energías renovables y el acceso a la electricidad en África

La UE comprometerá 7.000 millones

España ha ejecutado desde 2018 un total de 54.530 denegaciones de entrada, 23.958 expulsiones y 19.392 devoluciones

España ha ejecutado desde 2018