Al menos dos muertos por un ataque con drones ucranianos sobre la región rusa de Samara

Al menos dos personas han fallecido y dos más han resultado heridas como consecuencia de un ataque con drones ucranianos contra infraestructura industrial en la región rusa de Samara, según han informado este sábado las autoridades locales.

"Se ha producido un ataque con drones enemigos contra instalaciones industriales en la región de Samara. El enemigo tenía como objetivo instalaciones de combustible y energía. Las fuerzas de defensa aérea repelieron el ataque. Con profundo pesar informo de que dos personas han fallecido en un accidente con un dron en Sizran", ha notificado el gobernador regional, Viacheslav Fedorishchev, en un breve comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Interfax.

El líder del Gobierno regional ha añadido que las personas heridas están recibiendo la asistencia médica pertinente y ha asegurado que los familiares de las víctimas recibirán toda la ayuda necesaria, incluida la asistencia económica.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que "durante la noche de ayer, las fuerzas de defensa aérea en servicio destruyeron 69 vehículos aéreos no tripulados ucranianos del tipo avión", el grueso de ellos sobre Rostov (16) y Samara (15).