Valencia y Zaragoza, seleccionadas finalistas del premio a Ciudad Accesible que entrega la Comisión Europea

La Comisión Europea ha confirmado este viernes a Valencia y Zaragoza como finalista del premio Ciudad Accesible de 2026 que reconoce el compromiso sólido y continuo con hacer la vida urbana más accesible para las personas con discapacidad, incluyendo el acceso al entorno construido y a los espacios públicos, el transporte público, las instalaciones y los servicios, así como las tecnologías de la información y la comunicación.

Junto a las dos ciudades españolas, también optan al premio como finalistas: Piacenza, en Italia, Rennes, en Francia, así como la ciudad austriaca de Salzburgo. El ganador se conocerá en una gala el próximo 5 de diciembre, coincidiendo con la conferencia por el Día Europeo de las Personas con Discapacidad.

En esta edición, la 16ª del premio, se presentaron 51 ciudades con una preselección de 18 candidatas hasta llegar a las cinco finalistas que fueron seleccionadas por un jurado de la UE. Este año, Bruselas incluye también una mención especial a la "accesibilidad en la vivienda", a la luz de la importancia que este tema tiene en las sociedades europeas.

En palabras de la comisaria de Preparación e Igualdad, Hadja Lahbib, el galardón refleja los "extraordinarios esfuerzos" de las ciudades de toda Europa por crear entornos inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad.

"Este hito no es solo una celebración de los avances logrados, sino un llamamiento a seguir ampliando la accesibilidad para garantizar que todos los ciudadanos puedan participar plenamente en la vida urbana", ha expuesto.