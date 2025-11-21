Agencias

Uruguay se suma al Tratado Transpacífico de libre comercio

Guardar

Uruguay ha sido aceptado para incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), según informó la Cancillería de Uruguay en su cuenta de 'X'.

El país recibió el visto bueno de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam.

Entre 2022 y 2024, el CPTPP representó de media el 9% del total de las exportaciones de mercancías de Uruguay, que ascendieron a 1.100 millones de dólares (954 millones de euros).

"Resultados a la vista: trabajo que trasciende gobiernos, a favor de los intereses de Uruguay. Abrimos autopistas de oportunidades", escribió el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en su cuenta de 'X'.

El Tratado Transpacífico reúne alrededor del 15% del PIB mundial, unos 15.400 millones de dólares (13.369 millones de euros), y una población que supera los 595 millones de personas. Solo en 2023, el bloque de países representa al 15% del comercio global.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Colombia dice que la "presencia militar desorbitada" de EEUU es "una amenaza" para América Latina

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio advierte que las actividades militares estadounidenses generan inquietud en la región, insta respeto a la soberanía y rechaza justificaciones sobre narcotráfico, señalando posibles consecuencias económicas y humanitarias ante eventuales crisis fronterizas

Colombia dice que la "presencia

Bruselas expedienta a Eslovaquia por cuestionar la primacía del Derecho UE en su reforma de la Constitución

Bruselas expedienta a Eslovaquia por

Valencia y Zaragoza, seleccionadas finalistas del premio a Ciudad Accesible que entrega la Comisión Europea

Valencia y Zaragoza, seleccionadas finalistas

Psicólogos clínicos crean un Grupo de Trabajo de Psicosis para garantizar una atención "más humanizada, eficaz y justa"

Infobae

La Reina Letizia y sus hijas, más cómplices que nunca con la Reina Sofía

La Reina Letizia y sus