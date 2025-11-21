Mueren 16 personas tras caer cinco metros un autobús desde un puente a un río en el centro de Camboya

Al menos 16 personas han muerto después de que el autobús cama en el que viajaban haya caído cinco metros desde un puente a un río en la provincia de Kampong Thom, en el centro de Camboya, según ha informado la Policía.

El jefe de Policía Bit Bunthoeun ha detallado este viernes que los últimos tres cuerpos hallados por el momento se encontraron durante la noche del jueves en el arroyo en el que ocurrió el accidente, que ha dejado además 24 heridos.

El autobús de dos pisos, que viajaba de Oddar Meanchey a Phnom Penh --la capital-- vía Siem Reap, se precipitó por el puente de O'Prasat, en la comuna de Kakoh, distrito de Santuk, en la madrugada del jueves al viernes, según ha informado el diario 'Phnom Penh Post'.

La Policía sostiene que el accidente se produjo cuando el ayudante del conductor tomó los mandos del vehículo y se quedó dormido. Esta persona es uno de los heridos y está bajo vigilancia mientras recibe tratamiento en un hospital.

Mientras, la empresa que fleta el autobús --Virak Rithy Transport--, que no contaba con un registro cerrado de pasajeros, ha ofrecido un millón de rieles (unos 220 euros) por cada víctima para ayudar a sufragar los gastos del entierro.

Las autoridades han lamentado lo ocurrido y han remarcado la necesidad de respetar todas las normas de circulación. "Muchos accidentes de tráfico son evitables si todos los usuarios de la vía pública actuaran con mayor responsabilidad", ha recriminado el ministro del Interior, Sar Sokha.

"Obedecer las leyes de tráfico no significa sólo evitar multas o complacer a las autoridades, es proteger tu propia vida y tu seguridad", ha dicho el ministro, quien ha instado a los agentes de tráfico a estrechar la vigilancia.