Muere el piloto de un caza indio durante una exhibición aérea en Emiratos Árabes Unidos

Un avión de combate indio se ha estrellado este viernes durante un vuelo de exhibición durante un acto en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), suceso que se ha saldado con la muerte del piloto, según han confirmado las autoridades.

"Un avión de combate Tejas de India que participaba en la exhibición aérea del Espectáculo Aéreo de Dubái se ha estrellado, causando la trágica muerte del piloto", ha dicho la oficina de prensa de las autoridades de Dubái a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.

Así, ha resaltado que "los bomberos y los equipos de rescate respondieron rápidamente al incidente y están abordando la situación en el lugar", sin que por ahora hayan trascendido los motivos del siniestro aéreo.

El accidente ha tenido lugar en el Aeropuerto Internacional Al Maktum, que acogía la exhibición aérea. Vídeos publicados en redes sociales muestran el aparato cayendo en picado e impactando en tierra, lo que causa una gran bola de fuego y humo, sin que aparentemente el piloto lograra eyectarse.