Agencias

Muere el piloto de un caza indio durante una exhibición aérea en Emiratos Árabes Unidos

Guardar

Un avión de combate indio se ha estrellado este viernes durante un vuelo de exhibición durante un acto en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), suceso que se ha saldado con la muerte del piloto, según han confirmado las autoridades.

"Un avión de combate Tejas de India que participaba en la exhibición aérea del Espectáculo Aéreo de Dubái se ha estrellado, causando la trágica muerte del piloto", ha dicho la oficina de prensa de las autoridades de Dubái a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.

Así, ha resaltado que "los bomberos y los equipos de rescate respondieron rápidamente al incidente y están abordando la situación en el lugar", sin que por ahora hayan trascendido los motivos del siniestro aéreo.

El accidente ha tenido lugar en el Aeropuerto Internacional Al Maktum, que acogía la exhibición aérea. Vídeos publicados en redes sociales muestran el aparato cayendo en picado e impactando en tierra, lo que causa una gran bola de fuego y humo, sin que aparentemente el piloto lograra eyectarse.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Uruguay se suma al Tratado Transpacífico de libre comercio

Uruguay se suma al Tratado

La expansión de monocultivos amenaza a los murciélagos y al equilibrio ecológico de la Amazonía, según dos estudios

Expertos advierten que la disminución de especies dispersoras de semillas en zonas agrícolas de la Amazonía compromete la regeneración natural y la diversidad de los ecosistemas, poniendo en riesgo la recuperación y la estabilidad frente a incendios y sequías

La expansión de monocultivos amenaza

ONU publica borradores de COP30 sin "avances reales" que los países "deben rechazar", según ecologistas

ONU publica borradores de COP30

Rusia anuncia la toma de otras cinco localidades en dos provincias en el este de Ucrania

Rusia anuncia la toma de

La Princesa Leonor eclipsa a la Infanta Sofía con un favorecedor look 'working girl' en color cereza

La Princesa Leonor eclipsa a