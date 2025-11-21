Agencias

Makoke, orgullosa de su hijo Javi por la fortaleza que está demostrando

Makoke ha reaparecido este viernes en la inauguración del parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y ha hablado sobre cómo están viviendo estos meses tan convulsos en su familia después de que su nuera, Marina Romero, anunciase su enfermedad.

"Van a ser unas Navidades distintas y yo creo que va a haber una carga emotivo mucho más fuerte que en las anteriores, pero viviéndolas en familia y con mucho amor, que es lo que hay y de lo que hay que disfrutar", ha desvelado la colaboradora de televisión.

Además, ha confesado que su "plan perfecto" es que "haya mucha salud para todos" y que en estos meses su hijo "me ha sorprendido" por la fortaleza que ha demostrado, aunque también ha comentado que "Javi es un tío bastante fuerte, es un gran desconocido, pero estoy muy orgullosa de él y por supuesto que tiene momentos de debilidad, es normal, es un ser humano".

Por último, sobre su boda, Makoke ha confirmado que "estamos en ello", mirando fechas posibles y que a pesar de tener "muchas ganas de poder" decirlo, quiere que "esté todo bien y que de una vez podamos disfrutarlo y celebrar". Eso sí, ha dejado claro que "nos vamos a casar sí o sí".

