Lituania envía una nota de protesta a Bielorrusia por la discriminación contra los transportistas lituanos

El Ministerio de Exteriores de Lituania ha enviado este viernes una nota de protesta a la Embajada de Bielorrusia por las "acciones discriminatorias" por parte del "régimen autoritario bielorruso" contra los transportistas de mercancías lituanos.

"Lituania considera la negativa deliberada a permitir que camiones, remolques y semirremolques pertenecientes a empresas y ciudadanos lituanos salgan del territorio de Bielorrusia como una confiscación deliberada de bienes y una grave violación del Derecho Internacional", ha indicado en un comunicado.

La cartera ha exigido a Minsk que "cese de inmediato" dichas "acciones discriminatorias" y ha advertido que "se reserva el derecho de emprender las acciones legales pertinentes, exigir una indemnización por los daños causados y adoptar otras medidas de represalia tanto a nivel nacional como de la Unión Europea".

A finales de octubre, Lituania cerró los pasos fronterizos de Medininkai y Salcininkai hasta el 30 de noviembre en represalia por el aumento del contrabando aéreo de tabaco desde Bielorrusia. En respuesta, Minsk ha retenido en la frontera más de mil vehículos de carga con matrícula lituana, alegando motivos de seguridad.

El Gobierno lituano decidió el miércoles seguir las recomendaciones de la Comisión de Seguridad Nacional (NSK) y reabrió la frontera. Un día más tarde, el tráfico aéreo en el aeropuerto de la capital, Vilna, quedó interrumpido durante varias horas debido a la presencia de varios globos meteorológicos.

La primera ministra del país europeo, Inga Ruginiene, no ha descartado volver a cerrar la frontera con Bielorrusia ante este nuevo incidente en el aeropuerto de Vilna. "Cada vez que hablamos de este tema, hay muchas acciones estratégicas en marcha", ha aseverado, según han recogido varios medios.

De hecho, Ruginiene se ha reunido este mismo viernes la vicepresidenta de la Comisión Europea de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, con quien ha tratado la interrupción de las operaciones aeroportuarias en el país por los globos meteorológicos, utilizados para el contrabando.