Isa Pantoja se sienta en '¡De viernes!' y aclara cuál es su relación con su hermano

Isa Pantoja ha vuelto a aparecer en Telecinco tras su marcha de la cadena y lo ha hecho en el plató de televisión de '¡De viernes!' después de las dos intervenciones de su hermano Kiko en el mismo programa.

En la entrevista grabada, previa a su presencia en plató, la joven desvelaba que le impresionó mucho "ver a mi hermano hablando de esa forma, nunca pensé que iba a pedirme perdón", pero reconocía que vio "al mismo Kiko de siempre, para mí sigue siendo así, él es así y no va a cambiar, pero está bien que pida perdón por las cosas que ha hecho mal".

En cuanto a la ruptura entre el dj e Irene Rosales, Isa se entera porque "sale en una revista y no me sorprende porque sé que han tenido problemas en su relación" y aseguraba que "no me he puesto en contacto con Irene porque no tengo relación".

Tras la primera entrevista de su hermano, Kiko se puso en contacto con ella porque "quería hablar conmigo y eso es lo que ha hecho". En ese momento, "sentí mucha felicidad porque a pesar de todo es mi hermano y lo primero que pienso es que quiero hablar con él, pero luego mi cabeza mi dice 'ten cuidado, que te la puede volver a dar'".

Además, la hija de la tonadillera desvelaba que está en un momento "súper feliz, con mucha tranquilidad y tengo que aceptar que ellos son así, que no van a cambiar y es muy complicado porque no sé si estoy dispuesta".

Ya en plató, Isa confesaba que "es duro" tener que enfrentarse de nuevo a esto porque "yo había hecho mi vida sin él y de repente vuelve cuando yo pensaba que estaba todo perdido". Además, reconocía que sintió "pena" por él porque "le he visto muy solo" y "no" cree que esté tan feliz como dijo.

En cuanto al mensaje que recibió de su hermano, Isa no le ha contestado todavía porque "no me he sentido capaz". Considera que su hermano "me confunde" a pesar de que "sigue siendo una persona importante en mi vida" y desvelaba que en muchas declaraciones no se lo cree.

Sobre la separación de su hermano explicaba que no le ha sorprendido porque "al final tenían muchos problemas como pareja y eso desgasta muchísimo" y que "se llevaban bien, pero no como matrimonio". Además, explicaba que si no se hubiese roto la pareja "hubiera sido un poco complicado" que su hermano quisiera un acercamiento con ella porque durante este tiempo no lo ha habido "pero yo no le echo la culpa a Irene en sí".