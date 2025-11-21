España demanda con Colombia y Países Bajos que COP30 cierre con un plan para abandonar los combustibles fósiles

España ha sido uno de los países que se ha unido a una iniciativa liderada por Colombia y Países Bajos en favor de que la declaración final de la Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) incluye una hoja de ruta "ambiciosa" para abandonar los combustibles fósiles, según ha informado DPA.

Como parte de esta iniciativa, ambos países han propuesto la celebración de un encuentro en abril de 2026 en la ciudad colombiana de Santa Marta para conseguir que el planeta abandone de una forma "socialmente justa" los combustibles fósiles. Estarán invitados países, organizaciones y representantes indígenas.

Al margen de España, también han apoyado esta iniciativa Austria, Bélgica, Australia, Dinamarca, México e Islas-Estado particularmente afectadas por el cambio climático. Para la ministra del Clima y viceprimera ministra neerlandesa, Sophie Hermans, la celebración del evento en Santa Marta --un puerto importante para las exportaciones de carbón-- y en Colombia --un país productor de carbón-- "envía un mensaje.

"Los países que dependen de los combustibles fósiles quieren poner fin a su dependencia de la producción de petróleo, gas y carbón. Pero para lograrlo de manera justa se requiere una cooperación internacional sin precedentes para que nadie se quede atrás", ha señalado, según la DPA.