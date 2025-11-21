Agencias

Buenafuente hace un parón "temporal" en su agenda para descansar y recuperarse por "exceso" de carga laboral

El presentador y cómico Andreu Buenafuente se ha visto "obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse" por motivos de "exceso de carga laboral" y por "prescripción médica".

Así lo ha anunciado este viernes la Dirección de Comunicación y Participación de RTVE en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press.

"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", explica el propio Andreu Buenafuente en un comunicado difundido por RTVE en redes sociales.

El anuncio llega días después de conocerse que el presentador de 'Futuro Imperfecto' en La 1 era el elegido por la Corporación para presentar las Campanadas de fin de año, junto a su pareja, la actriz y humorista Silvia Abril. Fuentes de RTVE, consultadas por Europa Press, han confirmado que Andreu Buenafuente conducirá el programa el próximo 31 de diciembre.

EuropaPress

