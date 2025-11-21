Agencias

Aumentan a diez los muertos por el terremoto registrado cerca de la capital de Bangladesh

Guardar

El balance de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 5,7 en la escala Richter registrado este viernes cerca de la capital de Bangladesh, Daca, ha aumentado a diez, incluidos tres niños, mientras que hay cientos de heridos.

El seísmo se registró sobre las 10.38 horas (hora local) y se ha sentido "en varias partes del país", incluida Daca. El primer ministro interino, Muhamud Yunus, ha expresado su "profunda conmoción y tristeza", mientras que la ONU ha dicho que "sigue de cerca" el impacto del terremoto.

Las autoridades han especificado que tres personas, entre ellos un niños de doce años, han muerto en Daca a causa de la caída de la barandilla de una terraza en un edificio de siete plantas. Además, una bebé de diez meses ha fallecido a causa del derrumbe de una pared en Narayanganj, y un guardia de seguridad de Mugda también ha muerto por la misma razón.

Fuera de la capital, en Narsingdi han fallecido otras cinco personas --incluido un niño de ocho años-- y un centenar más han resultado heridas, según informaciones recogidas por el diario bangladesí 'The Daily Star'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

Mette Frederiksen enfrenta una crisis sin precedentes luego de que su formación obtuviera apenas el 12,7% en la capital. Por primera vez, una candidata ecologista asume el liderazgo político local, señalando un giro histórico en la ciudad

El Partido Socialdemócrata de Dinamarca

Carmen Borrego, tajante ante las memorias de Edmundo Arrocet

Carmen Borrego, tajante ante las

Polonia despliega 10.000 militares para proteger la infraestructura tras el sabotaje ferroviario

El gobierno polaco ha movilizado a miles de soldados y cuerpos de seguridad en todo el territorio, tras un reciente incidente atribuido a intereses rusos, con el objetivo de reforzar la protección de redes clave, aeropuertos y servicios estratégicos

Polonia despliega 10.000 militares para

Alba Redondo, primera mujer en recibir la Medalla de Oro, de Honor y Gratitud de la Provincia de Albacete

Alba Redondo, primera mujer en

Gloria Camila y José Ortega Cano evitan responder a Ana María Aldón

Gloria Camila y José Ortega