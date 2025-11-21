Agencias

Aumentan a 31 los muertos por el ataque ejecutado el miércoles por Rusia contra Ternópil, en Ucrania

El balance de muertos a causa del ataque ejecutado el miércoles por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Ternópil, capital de la provincia homónima (oeste), ha ascendido a 31, según ha confirmado este viernes la Policía de Ucrania, que ha indicado que durante las últimas horas han sido recuperados otros tres cadáveres.

"Tercer día de operaciones de búsqueda y rescate en Ternópil. El número de muertos ha aumentado a 31", ha manifestado, antes de especificar que los tres cuerpos hallados recientemente pertenecen a una mujer y dos niños. Así, ha señalado que entre el total de muertos hay seis niños, al tiempo que ha elevado a 94 los heridos, incluidos 18 niños.

Asimismo, ha recalcado en un su cuenta en Telegram que "todos los servicios de emergencia siguen trabajando de forma continuada en el lugar del ataque enemigo" para intentar hallar a otros desaparecidos. "Psicólogos de la Policía, junto a colegas de otros servicios especializados, dan apoyo psicológico de emergencia a los ciudadanos", ha zanjado.

La ciudad de Ternópil fue escenario este miércoles de parte de un ataque ruso a gran escala sobre el oeste de Ucrania, que afectó a otras regiones como Ivano-Frankivsk o Leópolis, en respuesta, de acuerdo con Moscú, a la ofensiva ucraniana del martes con misiles estadounidenses sobre instalaciones civiles de Vorónezh.

