¿Abrir el lavavajillas cuando acabe o dejar que se enfríe? El error común que afecta a la vida útil del electrodoméstico

MADRID 21 (EUROPA PRESS)

Poner el lavavajillas forma parte de la rutina diaria en la mayoría de hogares, pero incluso quienes lo usan a diario dudan en un detalle clave: cuando termina el ciclo y suena el pitido, ¿hay que abrir la puerta para que circule el aire o es mejor dejarlo cerrado hasta que se enfríe por completo?

Ese gesto aparentemente insignificante no solo influye en el resultado final de la limpieza, sino también en la vida útil del electrodoméstico. Lo que se haga en esos primeros minutos tras escuchar la señal puede determinar en el resultado final de la vajilla y cuánto tiempo conservará el lavavajillas su buen estado.

¿ABRIR O DEJAR CERRADO?

Al finalizar el lavado, el interior del aparato está lleno de vapor caliente. Si la puerta permanece cerrada, ese vapor se condensa sobre la vajilla, generando gotas que pueden dejar marcas de agua y perjudicar el secado. En cambio, dejar la puerta entreabierta permite que el vapor escape, mejora el secado natural y evita que la humedad se estanque.

Este sencillo gesto también contribuye a la higiene y a la vida útil del electrodoméstico. La entrada de aire fresco reduce la aparición de malos olores y disminuye el riesgo de moho, uno de los problemas más comunes en lavavajillas poco ventilados.

Algunos modelos de última generación lo hacen de manera automática. Marcas populares como Bosch, Electrolux y Whirlpool incluyen una novedosa función de apertura automática al finalizar el ciclo de lavado para favorecer la circulación del aire. De este modo, el secado es más eficaz y el usuario no necesita intervenir.

¿CUÁNTO TIEMPO HAY QUE ESPERAR PARA VACIARLO?

Los expertos de SAT Madrid --empresa madrileña especializada en la reparación de electrodomésticos-- aconsejan en su blog dejar pasar entre 30 minutos y una hora desde el fin del ciclo hasta el momento de vaciar la vajilla. Según explican, ese tiempo permite que los utensilios estén completamente secos y se puedan guardar sin riesgo de goteos.

Eso sí, los expertos recuerdan una última precaución: no conviene dejar la puerta abierta durante horas. Una ventilación excesiva puede permitir la entrada de polvo, insectos o suciedad, lo que acabaría estropeando el resultado de la limpieza y dejando la vajilla menos higiénica.