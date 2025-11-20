Vox reclama que lobo y oso sean considerados especies cinegéticas para proteger a los ganaderos asturianos

El portavoz nacional del Campo de Vox, Rodrigo Alonso, ha defendido este jueves en Oviedo que el lobo y el oso deberían ser declarados especies cinegéticas para garantizar un control efectivo de sus poblaciones y proteger al sector ganadero asturiano.

Alonso ha denunciado ante los medios de comunicación la "grave situación" del sector ganadero y los efectos que, a su juicio, están provocando las políticas del Gobierno autonómico y europeo sobre la cabaña ganadera y la gestión de la fauna salvaje.

En materia de fauna salvaje, ha criticado que el plan de control del lobo en Asturias "ha abatido solo 12 ejemplares de los 53 previstos, un 38% del plan" y ha criticado que "el Gobierno socialista protege al lobo y desprotege al ganadero". Por ello, ha defendido que debe ser considerado especie cinegética y que la actividad de caza es "la forma de controlar su población de manera efectiva".

Sobre el oso, ha afirmado que "no existe un plan concreto de gestión para cada especie; se trata todo igual" y ha advertido que "hay que decidir a quién queremos proteger: a las explotaciones ganaderas, a la población o al oso y al lobo". Ha reclamado que "la actividad cinegética se utilice también para controlar la población de osos cuando sea necesario, siempre con indemnización por daños", y ha insistido en que "el eslabón más débil no puede estar del lado del ganadero ni de los cazadores, sino que el Gobierno debe garantizar protección efectiva".

En cuanto a la PAC, Alonso ha denunciado que la Comisión Europea ha propuesto un recorte del 22% y la fusión de los dos fondos independientes en uno solo, lo que abre "la puerta a la competencia desleal entre países miembros". "Es un auténtico despropósito y una vergüenza", ha dicho, añadiendo que Vox ha solicitado la retirada de esa propuesta y ha llevado una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Von der Leyen es el enemigo público número uno del sector primario en Europa", ha afirmado, recordando que "su número dos fue quien introdujo al lobo en el Listado de Especies Protegidas (Lespre) en 2021, Teresa Ribera".

A preguntas de los periodistas sobre la situación del sector apícola, el portavoz de Vox ha lamentado la "desprotección" que sufren los apicultores asturianos. "Se quemaron 900 colmenas y los apicultores no han recibido ni un céntimo de indemnización; además, la avispa velutina sigue arrasando colmenas y no existe un plan nacional eficaz para erradicarla", ha concluido.