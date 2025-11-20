Agencias

Siete asistidos tras el incendio de un vehículo en un garaje subterráneo de Puerto Real

Guardar

Siete personas han sido atendidas por los servicios sanitarios y una de ellas ha precisado traslado hospitalario tras un incendio registrado en la madrugada de este jueves 20 de noviembre en un garaje subterráneo de un edificio en la localidad gaditana de Puerto, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios vecinos llamaron al teléfono 112 sobre las 02.40 horas para alertar de que estaba ardiendo un vehículo en un garaje subterráneo de un edificio en la calle Puerto Rico, en la barriada Río San Pedro. Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos, Policía Local y Nacional, Cruz Roja y Centro de Emergencias Sanitarias.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar atendieron a siete personas, una de ellas evacuada al hospital por inhalación de humo y el resto, atendidas en el lugar por patologías de carácter leve. Según ha informado la Policía Local, el edificio, de cinco plantas, fue evacuado en su totalidad y los vecinos de los pisos superiores ya han podido volver a sus casas tras la intervención de los operativos de emergencia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU y Rusia trabajan en un plan de paz para Ucrania con cesiones de su territorio y reducción de sus FFAA

EEUU y Rusia trabajan en

OpenAI despliega GPT-5.1 Pro, que ofrece respuestas con mayor claridad, relevancia y estructura que GPT-5 Pro

OpenAI despliega GPT-5.1 Pro, que

Detenida la propietaria de una joyería de Barcelona por la compraventa de objetos robados

La policía catalana arrestó a una mujer en el Eixample tras interceptar joyas y efectivo ocultos bajo su ropa, en un caso que involucra presuntas operaciones ilegales de adquisición y reparto de artículos sustraídos en varias inspecciones recientes

Detenida la propietaria de una

Ascienden a 26 los muertos por el ataque ruso en Ternópil, mientras siguen las labores de rescate

Ascienden a 26 los muertos

Bildu, ERC y BNG exigen romper con la monarquía, "herencia del franquismo", para avanzar a una "auténtica democracia"

Bildu, ERC y BNG exigen