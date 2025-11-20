Agencias

Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia en el marco de su invasión de Ucrania

Guardar

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma del control de otra localidad situada en la provincia ucraniana de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Este siguen avanzando en las profundidades de las defensas enemigas. La localidad de Veseloe, en Zaporiyia, ha sido liberada a través de operaciones activas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso a través de un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un tribunal de Filipinas condena a cadena perpetua a una antigua alcaldesa por tráfico de personas

Un tribunal de Filipinas condena

El Hotel María Cristina refuerza su apuesta gastro con el estrella Michelin Amelia by Paulo Airaudo en 2026

El Hotel María Cristina refuerza

Detenido Morad por romper la orden de alejamiento de su padrastro en L'Hospitalet (Barcelona)

Detenido Morad por romper la

Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

Israel muestra respaldo a la reciente decisión de Naciones Unidas, que avala la propuesta estadounidense enfocada en estabilizar Gaza con apoyo internacional y plantea una Junta de Paz liderada por Donald Trump, mientras Hamás rechaza el plan y la Autoridad Palestina exige su ejecución inmediata

Netanyahu aplaude la resolución del

Bolaños alerta a Meta de que "ninguna tecnológica está margen de la ley" e insta a las redes a colaborar con la justicia

Bolaños alerta a Meta de