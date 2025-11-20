Agencias

Rusia anuncia la toma de la ciudad ucraniana de Kupiansk

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, ha anunciado este jueves la toma de la ciudad ucraniana de Kupiansk, uno de los principales objetivos de la ofensiva rusa en la provincia de Járkov, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

"Unidades del grupo Zapad han liberado la ciudad de Kupiansk y continúan destruyendo a las tropas ucranianas cercadas en el margen izquierdo del río Oskil", ha informado Gerasimov al presidente ruso, Vladimir Putin, durante una visitado de este último a un puesto de mando.

Cuando el presidente le ha pedido que aclarara si se trata de una conquista "completa", el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha respondido afirmativamente, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

Por su parte, el jefe de Estado de Rusia ha elogiado "enormemente" el trabajo de las tropas y ha "expresado su gratitud". "Ha recibido informes detallados sobre la situación (...)", ha indicado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

EuropaPress

