Roborock celebra Black Friday con descuentos de hasta el 41% euros en sus principales robots aspiradores

Roborock ha anunciado el inicio de su campaña de Black Friday con ofertas exclusivas en sus modelos más avanzados de robots de limpieza del hogar, que alcanzan hasta el 41 por ciento de descuento, en Amazon y en la web de Roborock.

La marca tiene, desde este jueves 20 de noviembre y hasta el lunes 1 de diciembre, descuentos en cinco de sus modelos de robot aspirador, con los que ofrece "tecnologías inteligentes, máxima potencia y autonomía superior" para "transformar la experiencia de limpieza en el hogar".

ROBOROCK SAROS 10R

Uno de los modelos rebajados es Roborock Saros 10R, que tiene un descuento del 40%, y puede encontrarse en Amazon y la web de Roborock por 899,99 euros (frente a los 1.499,99 euros habituales).

Este robot utiliza la inteligencia artificial del sistema StarSight 2.0, que combina sensores de profundidad ToF 3D y cámaras RGB, para mapear la ubicación y detectar hasta 108 obstáculos, mientras que la tecnología VertiBeam hace que evite los cables y las superficies irregulares, pudiendo, ademas, ajustar la altura de su chasis para superar umbrales y limpiar bajo muebles.

Roborock Saros 10R alcanza una potencia de succión de 22.000 Pa y cuenta con un sistema antienredos dual. La base Multifunctional Dock 4.0 añade funciones premium como el lavado de mopas a alta temperatura, autosecado, carga rápida y gestión energética inteligente.

ROBOROCK QV 35A

Otro de los robots de limpieza rebajados por Black Friday es Roborock QV 35A, que utiliza un sistema de doble mopa giratoria y elevable, limpia a 200 rpm y evita mojar alfombras, mientras que su base multifunción lava y seca las mopas con aire caliente, autovacía el polvo hasta por siete semanas y rellena el tanque de agua.

Además, el sistema SmartPlan permite una navegación precisa con la tecnología PreciSense LiDAR y que evite obstáculos con la tecnología Reactive Tech.

El Roborock QV 35A tendrá hasta el 1 de diciembre un descuento del 41 por ciento, de tal forma que podrá encontrarse en Amazon y la web de Roborock por 349,99 euros, frente a su precio original de 599,99 euros.

ROBOROCK Q10 S5+

Roborock Q10 S5+, por su parte, tendrá un precio de 269,99 euros hasta el 1 de diciembre, en Amazon y la web de Roborock; una rebaja del 38 por ciento respecto de su precio original, de 439,99 euros.

Este robot ofrece un equilibrio entre potencia, autonomía y facilidad de uso, por su potencia de succión de 10.000 Pa y el sistema doble antienredos con cepillos JawScrapers y lateral asimétrico que incorpora, que reduce mantenimiento y evita bloqueos.

Con la tecnología VibraRise 2.0 puede aspirar y fregar simultáneamente, con mopa autoelevable y control de flujo de agua para una limpieza adaptada a cada suelo. La navegación PreciSense LiDAR y el sistema ReactiveTech ayudan al robot a mapear con precisión, esquivar obstáculos y optimizar rutas.

Con la estación RockDock de autovaciado, ofrece hasta siete semanas sin mantenimiento, empleando bolsas filtrantes E12-Rated y una batería de gran capacidad para cubrir amplias superficies.

ROBOROCK F25 GT

La aspiradora de mano Roborock F25 GT también se cuela en las ofertas de Black Friday, ya que tiene un descuento del 33 por ciento, lo que hace que pueda comprar por 199 euros en lugar de los 299 euros originales, tanto en Amazon como en la web de Roborock.

Este modelo trabaja en húmedo y seco, con una potencia de succión de 20.000 Pa y una frecuencia de 450 pasadas por minuto, que le permiten eliminar el 99,9 por ciento de las bacterias en una sola pasada.

Está equipado con la tecnología JawScrapers, que captura de pelos y evita rayaduras, presenta un diseño giratorio de 70° que facilita la limpieza en rincones difíciles y anticipan las necesidades de autolimpieza con los sensores DirTect.

ROBOROCK Q7 M5

Roborock también ha incluido en las ofertas por Black Friday el robot aspirador Roborock Q7 M5, que ofrece una navegación precisa con la tecnología PreciSense LiDAR para mapear los espacios y evitar los obtáculos.

Su motor HyperForce alcanza una succión de hasta 10.000 Pa, asegurando la eliminación profunda de suciedad y polvo tanto en suelos duros como en alfombras. Y equipado con un doble sistema antienredos en el cepillo principal y lateral, que minimiza el mantenimiento y consigue una limpieza continua y sin interrupciones.

Hasta el 1 de diciembre, podrá encontrarse en Amazon y la web de Roborock por 159,99 euros, un 36 por ciento de descuento frente a su precio habitual, de 249,99 euros.