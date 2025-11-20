Agencias

Rego asegura que hay "recursos" para aplicar de manera "gradual" la prestación universal de 200 euros al mes por hijo

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que hay recursos para aplicar "de manera gradual" la prestación universal para la crianza de 200 euros al mes por hijo a cargo para atajar la pobreza infantil en España, que tiene "un coste de 65.000 millones de euros".

"Tenemos recursos para buscar fórmulas para ir aplicándola de una manera gradual, de una manera o de otra", ha asegurado Rego, este jueves 20 de noviembre, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto organizado por UNICEF para presentar el informe 'El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil', coincidiendo con el Día Internacional de la Infancia.

En concreto, Rego ha apuntado que hay que "hacer un esfuerzo por aumentar la inversión". "La pobreza infantil tiene un coste de casi 65.000 millones de euros y erradicarla supondría entre 11.000 y 15.000 (millones)", ha precisado.

