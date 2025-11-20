Polonia restringe la libertad de movimientos de los diplomáticos de la Embajada rusa en Varsovia

El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha anunciado este jueves que el personal diplomático de la Embajada rusa en Varsovia solo podrá desplazarse con autorización fuera de la provincia de Mazovia, donde se halla la capital, como parte de la respuesta al sabotaje contra su sistema ferroviario.

"Mi siguiente decisión es que los rusos necesitarán el permiso de nuestras autoridades para salir de Mazovia y persuadiré a mis colegas europeos para que adopten medidas similares", ha contado el ministro de Exteriores antes de la reunión con sus homólogos europeos de este jueves en Bruselas.

"Los rusos no podrán beneficiarse del espacio Schengen", ha dicho, un día después de que Polonia decidiera cerrar en la ciudad de Gdansk el último consulado ruso que permanecía operativo, en respuesta a este sabotaje que atribuyen a Moscú.

Un incidente que se ha repetido ya en Polonia en otras ocasiones, ha dicho Sikorski, en forma de "incendios provocados", u otro tipo de ataques. "Lo ocurrido en las vías del tren, con una clara intención de causar víctimas, supone una escalada muy grave", ha dicho el ministro de Exteriores.

En paralelo, la cartera que dirige ha anunciado este jueves que se ha puesto en contacto con Bielorrusia para solicitar la extradición de dos ciudadanos ucranianos sospechosos de haber participado en este ataque que se produjo el domingo en unas vías del tren que conectan la capital, Varsovia, con la ciudad de Lublin.