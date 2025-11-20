Agencias

Paz nombra un nuevo ministro de Justicia tras conocerse que el anterior fue condenado a tres años de cárcel

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha nombrado este jueves a Jorge Franz García Pinto como nuevo ministro de Justicia, después de que se conociera que su antecesor, Freddy Vidovic, fue condenado a tres años de prisión por un caso que se remonta a 2015 y que está relacionado con su trabajo como abogado.

Vidovic --que solo ha estado once días al frente del Ministerio de Justicia-- fue acusado de una de serie de delitos relacionados con la fuga del empresario peruano Martín Belaúnde, para quien trabajó como abogado mientras cumplía arresto domiciliario en La Paz, a la espera de que fuera extraditado a su país.

El Gobierno confirmó este miércoles que Vidovic, apuesta personal del vicepresidente Edman Lara, no podía ejercer un cargo público debido a la condena que arrastra, según alertó el presidente del Supremo, Romer Saucedo, recoge la prensa boliviana.

"Nos han certificado que tiene una sentencia ejecutoria de tres años de privación de libertad", dijo el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien puso de relieve que el caso judicial de Vidovic no aparecía en el registro oficial de antecedentes penales del Estado boliviano (Rejap), por lo que se investigará posibles irregularidades cometidas por el juez durante el proceso.

El cambio de ministro llega en un momento en el que no han parado de aflorar las diferencias entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara, quien llegó a afirmar que pondría "la mano en el fuego" por Vidovic.

