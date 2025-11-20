OpenAI despliega GPT-5.1 Pro, que ofrece respuestas con mayor claridad, relevancia y estructura que GPT-5 Pro

OpenAI ha presentado el modelo GPT-5.1 Pro, que ofrece respuestas con mayor claridad, relevancia y estructura que GPT-5 Pro y que puede empezar a usarse desde este miércoles en la suscripción ChatGPT Pro.

GPT-5.1 Pro es la actualización de GPT-5 Pro y de las primeras pruebas con el nuevo modelo, la compañía tecnológica ha destacado que mejora en la ayuda en redacción, ciencia de datos y preguntas de negocios.

Forma parte de la familia de modelos de inteligencia artificial GPT-5.1, que OpenAI presentó la semana pasada con la disponibilidad de GPT-5.1 Instant y GPT-5.1 Thinking, diseñados con mejoras en sus capacidades de razonamiento, de seguimiento de instrucciones, así como en su habilidad para ofrecer respuestas más claras, además de incluir más estilos de conversación personalizados, como Profesional o Sincero.

OpenAI ha confirmado en la página de 'Notas de la versión' que GPT-5 Pro seguirá disponible como modelo heredado durante 90 días antes de su retirada.

La familia GPT-5.1 se ha ampliado también con el modelo GPT-5.1-Codex-Max, que ya está disponible en Codex y ofrece codificación agentiva de vanguardia, especialmente en tareas largas y detalladas.