Las FDS anuncian el derribo de dos drones de Estado Islámico y los vinculan a posiciones controladas por Damasco

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), encabezadas por milicias kurdo-árabes, han asegurado este miércoles haber derribado dos drones de Estado Islámico lanzados desde posiciones controladas por el Gobierno central al este de la ciudad de Raqqa, en el norte del país, vinculando así a Damasco con la organización terrorista.

"Esta tarde, nuestras fuerzas han derribado dos drones lanzados desde posiciones controladas por facciones del Gobierno de Damasco en la zona de la aldea de Ganem al Ali, al este de Raqqa", han asegurado las FDS en un comunicado difundido en su canal de Telegram, donde han denunciado que "este área ha estado bajo ataque durante una semana por parte de facciones gubernamentales y sus aliados".

Tras la caída de ambos drones, las fuerzas kurdas han analizado sus restos y han considerado que "se ha evidenciado que la tripulación que operaba el dron, realizando misiones de reconocimiento, vigilancia y ataque, era un grupo de combatientes extranjeros afiliados a la organización terrorista Estado Islámico" y que estaban "ubicados" en posiciones gubernamentales frente a la zona bajo su custodia.

Así, han acusado al Ejecutivo de Ahmed al Shara de "utilizar las posiciones y bastiones de estas facciones para realizar reconocimientos y ataques con drones" en su contra, advirtiendo de que "esto permite a la organización terrorista reconstruir sus capacidades de una manera aún más peligrosa".

En este sentido, las FDS han instado a sus socios en la Coalición Internacional contra Estado Islámico --a la que Damasco se ha adscrito este noviembre-- a investigar los hechos y la actividad en la zona de combatientes de Estado Islámico, así como que "procesen a todos los responsables de brindarles apoyo". "Ignorar estas violaciones amenaza la seguridad regional y permite que la organización se reagrupe y aterrorice a la población civil y a las comunidades", han subrayado.

Unas horas más tarde, por el mismo medio, las fuerzas kurdas han comunicado que varios de sus miembros están "neutralizando varios emplazamientos utilizados directamente por terroristas de Estado Islámico para lanzar drones" contra sus posiciones.

Asimismo, han hecho referencia a un vídeo difundido por sus servicios de prensa que "muestra claramente" a combatientes del grupo yihadista de emplear estos emplazamientos, reiterando la idea de una "coordinación directa" entre éstos y "varias facciones" de las autoridades de transición sirias para atacar a sus "posiciones militares y amenazar la seguridad de la región".

"Nuestras fuerzas continúan sus operaciones sobre el terreno para desarticular las fuentes de ataque y reforzar la protección de nuestras líneas y posiciones militares, al tiempo que reafirman su pleno compromiso con la legítima defensa del norte y el este de Siria y con repeler cualquier amenaza terrorista", han concluido las FDS.

Esta denuncia llega en el marco de un incremento de las tensiones en el norte de Siria entre las fuerzas kurdas y las fuerzas leales a las autoridades de transición instauradas en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

Además, en estos meses, las FDS han estado intercambiando golpes con Estado Islámico, como varias operaciones libradas contra células de la organización o el ataque terrorista que mató a finales de septiembre a cinco milicianos kurdos.

Aunque el presidente de transición sirio firmó el pasado 10 de marzo un acuerdo con el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, para la reintegración de las instituciones autónomas kurdo-árabes del noreste del país al Estado sirio, la aplicación del mismo ha sufrido retrasos y ha derivado en enfrentamientos esporádicos.