Italia se enfrentará a Irlanda del Norte en las semifinales del 'Playoff' para el Mundial de 2026

Italia se medirá a la selección de Irlanda del Norte en las semifinales de la llamada Ruta A del 'Playoff' europeo de repesca al Mundial de 2026, que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, según deparó el sorteo celebrado este jueves en Zúrich (Suiza).

En la repesca de Europa -con cuatro plazas de las seis que quedan por definir-, se jugarán las semifinales, el 26 de marzo de 2026, y las finales, el 31 de marzo, a partido único, hasta completar los 48 billetes para el Mundial de 2026.

La 'azzurra', que ya cayó en las repescas de los Mundiales de 2018 y 2022, disputará su semifinal, de la Ruta A de este 'Playoff', ante Irlanda del Norte en casa, y se enfrentará en la final por el pase al Mundial, fuera de casa, ante la ganadora del duelo Gales-Bosnia y Herzegovina.

En Zúrich también se definieron las otras tres Rutas de este 'Playoff' europeo. En la Ruta B, Ucrania se enfrentará en casa a Suecia, en esta repesca por su rendimiento en la Liga de Naciones pese a quedar tercera en su grupo de clasificación al Mundial. Y el vencedor de este partido se jugará con el ganador de la semifinal Polonia-Albania el pase al Mundial.

En la Ruta C, Turquía, segunda en el grupo de España, se enfrentará a Rumanía en las 'semis', y el ganador, a domicilio, se medirá a Eslovaquia o Kosovo, rivales en la otra semifinal. Mientras que en la Ruta D, las semifinales serán Dinamarca-Macedonia del Norte y Chequia-República de Irlanda.

Las otras dos plazas para el Mundial se definirán en una repesca intercontinental. Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica y Bolivia, a Surinam en las semifinales a partido único. Mientras que el ganador del primer enfrentamiento se verá las caras con la República Democrática del Congo y el vencedor del segundo, con Irak, ya que estás dos últimas selecciones están exentas de disputar las 'semis' por ser cabezas de serie.

