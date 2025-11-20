Isabelle Junot y Álvaro Falcó anuncian que esperan una... ¡niña!

Después de anunciar hace unas semanas que están esperando su segundo hijo en común, Isabelle Junot y Álvaro Falcó han hecho público a través de Instagram el sexo del bebé que viene en camino con un divertido book de fotografías.

"Hace poco leí en redes un quote que decía algo así como que la vida hay que celebrarla porque no te recompensa por no hacerlo. Y decidi aplicar el consejo. Así que, en vez de quitarle importancia por ser "el segundo bebé", decidí crear los recuerdos que tanta ilusión me hacía cuando esperaba a Philippa aunque fuese una celebración, muy íntima, (solo entre mi marido y yo)", comenzaba diciendo Isabelle.

Para el gran momento, Isabelle recibió una tarta de una buena amiga para hacer la revelación de sexo y sus presentimientos se convirtieron en realidad: "Mi querida amiga, (que hace las MEJORES tartas del mundo) en @casamanjarmadrid me regalo esta tarta para hacer ese famoso 'gender reveal' y de paso me dio la idea de que los (pocos) asistentes se vistieran del color que creían que iba a ser el bebé. Así que Philippa y yo, obviamente, nos vestimos de rosa".

"Me preguntaban qué intuición tenía... y la verdad es que ni idea. Los síntomas eran parecidos, aunque con alguna novedad (como dolores de cabeza, que con P no tuve), pero sí es verdad que, por alguna razón, me 'veía' caminando por la calle con dos niñas. Casualidad? Seguramente. Pero qué felicidad poder darle una hermana a mi Philippa, que es lo mejor del mundo!!! Lo digo por experiencia (QUÉ haría mi hermana sin mi...?!)", aseguraba.

Feliz por la noticia, Isabelle también comentaba que "si hubiese sido niño por supuesto habría escrito exactamente lo mismo". Una manera de lo más original para conocer el sexo del bebé y que no compartieron con nadie... viviendo así la experiencia en la más estricta unión familiar.