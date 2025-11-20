Iberdrola logra el visto bueno definitivo para su 'megaproyecto' de línea eléctrica entre EEUU y Canadá

Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, ha obtenido la autorización definitiva para el proyecto de la línea de transporte New England Clean Energy Connect (NECEC) que conectará los Estados Unidos y Canadá.

Según informó la compañía, esta aprobación del Departamento de Protección Ambiental de Maine es el último requisito regulatorio para completar uno de los proyectos energéticos más relevantes de Nueva Inglaterra, en el noreste de los Estados Unidos.

NECEC transportará energía hidroeléctrica desde Quebec hasta Nueva Inglaterra, principalmente al Estado de Massachusetts, mediante una línea de alta tensión de 233 kilómetros y 1.200 megavatios (MW) de capacidad para proporcionar energía limpia a 1,2 millones de hogares.

Además, permitirá reducir las emisiones de CO2 hasta en 3,6 millones de toneladas métricas al año, el equivalente a las emisiones de 700.000 vehículos. El proyecto ha facilitado la creación de más de 1.600 puestos de trabajo durante la construcción.

Tras su puesta en marcha completa, prevista para finales de año, la conexión reforzará la fiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico de Nueva Inglaterra, permitirá unos precios de electricidad más competitivos e impulsará el desarrollo socioeconómico.

Estados Unidos es un mercado estratégico para Iberdrola en su nueva estrategia a 2028, lanzada el pasado mes de septiembre. El grupo prevé unas inversiones de más de 16.000 millones de euros en el país hasta 2028, destinando la mayor parte de la inversión a la infraestructura de redes eléctricas y gas.

El plan de inversión de la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán se basa en el compromiso continuo de invertir, reconstruir y fortalecer la infraestructura de redes eléctricas y gas en sus 'utilities' de Nueva York y Nueva Inglaterra, que dan servicio a más de 3,4 millones de clientes.

Con más de 10,5 gigavatios (GW) de capacidad de generación en 24 estados y activos que incluyen empresas de gas y electricidad en todo el noreste, Avangrid presta servicios a más de seis millones de hogares y empresas en todo Estados Unidos.