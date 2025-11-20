Agencias

El tenista español Carlos Alcaraz, nominado a los Premios ATP de 2025

Guardar

El tenista español Carlos Alcaraz es uno de los nominados al premio Stefan Edberg a la deportividad de la ATP, tras una temporada en la que terminó como número uno del mundo y con ocho títulos.

La web oficial de la ATP anunció los nominados a sus premios de final de temporada, dos en categoría de jugador y el otro al 'Mejor entrenador'. Carlos Alcaraz (2023) y Casper Ruud (2022) están de nuevo entre los candidatos a repetir el premio al más deportivo, junto a Felix Auger-Aliassime, que se une a la lista de nominados.

Por su parte, Jack Draper, Joao Fonseca, Jakub Mensik y Valentin Vacherot son los aspirantes al premio de Revelación del año. En la categoría mejor entrenador los elegidos son: Benjamin Balleret (Valentin Vacherot), Darren Cahill y Simone Vagnozzi (Jannik Sinner), Juan Carlos Ferrero y Samuel López (Carlos Alcaraz), Frederic Fontang (Auger-Aliassime) y Bryan Shelton (Ben Shelton).

Los nominados a la Revelación del año y al premio Stefan Edberg a la deportividad se deciden a través de los votos de la Asociación Internacional de periodistas de tenis (ITWA), mientras que los elegidos para el Entrenador del año dependen de una primera votación de los miembros de ATP Coach.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

SIGRE destaca la importancia de depositar los medicamentos en los puntos de farmacias frente a las "superbacterias"

Expertos subrayan que desechar medicamentos en las farmacias previene muertes por infecciones causadas por bacterias resistentes, impulsa la protección ambiental y promueve la corresponsabilidad social en la lucha contra la crisis global de las resistencias antimicrobianas

Infobae

Marc Pérez, nuevo presidente de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp)

Marc Pérez, nuevo presidente de

Bolivia planea volver a los mercados internacionales de crédito para 2027

Bolivia planea volver a los

Guterres pide a los países en la COP30 más financiación climática y planes de reducción de emisiones más creíbles

Guterres pide a los países

Régis Sonnes, nuevo seleccionador nacional absoluto femenino de Rugby XV

Régis Sonnes, nuevo seleccionador nacional