Arranca el juicio por el apuñalamiento de un turista español en el Memorial del Holocausto de Berlín

El juicio contra el presunto autor del apuñalamiento en febrero de un turista español en el Memorial del Holocausto de la capital de Alemania, Berlín, en un ataque presuntamente ejecutado en nombre del grupo yihadista Estado Islámico, ha arrancado este jueves con el acusado negándose a declarar ante el Tribunal Superior Regional de Berlín.

El abogado del acusado, Daniel Sprafke, ha afirmado ante el tribunal que ha aconsejado a su cliente, un solicitante de asilo sirio de 19 años, que ejerza su derecho a guardar silencio, tras ser imputado por intento de homicidio, agresión con agravantes e intento de pertenencia a una organización terrorista extranjera.

La Fiscalía considera que el ataque estuvo motivado por una ideología islamista radical y antisemita y sostiene que el acusado viajó desde Leipzig a la capital alemana el mismo día del ataque para perpetrarlo en nombre de Estado Islámico, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Así, está acusado de atacar por la espalda con un cuchillo a un turista español, un vizcaíno de 30 años, causándole heridas graves por las que tuvo que ser intervenido de emergencia. El sospechoso fue arrestado pocas horas después del ataque, con las manos ensangrentadas y en las inmediaciones del monumento conmemorativo, y ha permanecido en prisión preventiva desde entonces.

El ataque fue llevado a cabo el 21 de febrero en el campo de estelas del Memorial del Holocausto, que conmemora el asesinato de seis millones de judíos durante el Holocausto perpetrado por la Alemania nazi en medio de la Segunda Guerra Mundial.