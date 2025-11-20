Agencias

Arranca el juicio por el apuñalamiento de un turista español en el Memorial del Holocausto de Berlín

Guardar

El juicio contra el presunto autor del apuñalamiento en febrero de un turista español en el Memorial del Holocausto de la capital de Alemania, Berlín, en un ataque presuntamente ejecutado en nombre del grupo yihadista Estado Islámico, ha arrancado este jueves con el acusado negándose a declarar ante el Tribunal Superior Regional de Berlín.

El abogado del acusado, Daniel Sprafke, ha afirmado ante el tribunal que ha aconsejado a su cliente, un solicitante de asilo sirio de 19 años, que ejerza su derecho a guardar silencio, tras ser imputado por intento de homicidio, agresión con agravantes e intento de pertenencia a una organización terrorista extranjera.

La Fiscalía considera que el ataque estuvo motivado por una ideología islamista radical y antisemita y sostiene que el acusado viajó desde Leipzig a la capital alemana el mismo día del ataque para perpetrarlo en nombre de Estado Islámico, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Así, está acusado de atacar por la espalda con un cuchillo a un turista español, un vizcaíno de 30 años, causándole heridas graves por las que tuvo que ser intervenido de emergencia. El sospechoso fue arrestado pocas horas después del ataque, con las manos ensangrentadas y en las inmediaciones del monumento conmemorativo, y ha permanecido en prisión preventiva desde entonces.

El ataque fue llevado a cabo el 21 de febrero en el campo de estelas del Memorial del Holocausto, que conmemora el asesinato de seis millones de judíos durante el Holocausto perpetrado por la Alemania nazi en medio de la Segunda Guerra Mundial.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

VÍDEO: Albares se desmarca del plan de paz de EEUU y Rusia y defiende que no puede hacerse a espaldas de Ucrania y UE

VÍDEO: Albares se desmarca del

La Duma defiende que una incautación de bienes rusos por la UE debe conllevar "medidas legales" contra Bélgica

La Duma defiende que una

El Kremlin asegura que no tiene "nada nuevo" que comentar ante el supuesto nuevo plan de paz para Ucrania

El Kremlin asegura que no

Polonia afirma que "todas las pistas" del supuesto sabotaje a su red ferroviaria apuntan a Rusia

El responsable de Defensa de ese país declara que evidencias sobre el ataque en una vía entre Varsovia y Lublin refuerzan la sospecha de participación extranjera, en medio de crecientes tensiones y advertencias por amenazas híbridas en la región

Polonia afirma que "todas las

El Rey conmemorará los 50 años de monarquía sin la presencia del emérito y con boicot de Vox y los socios de Sánchez

El Rey conmemorará los 50