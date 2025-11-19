VÍDEO: Trump nombra a Arabia Saudí "aliado importante" extra-OTAN e invita a Bin Salman a la Junta de Paz de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este martes a Arabia Saudí como aliado destacado entre los no pertenecientes a la OTAN en un encuentro con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, al que ha invitado a formar parte de la Junta de Paz de Gaza, el órgano presidido por Trump que tendrá la última palabra en lo relativo al nuevo gobierno tecnócrata del enclave.

"Esta noche me complace anunciar que estamos llevando nuestra cooperación militar a un nivel aún mayor al designar formalmente a Arabia Saudita como aliado importante fuera de la OTAN, algo que es muy importante para ellos", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca antes de su cena con Bin Salmán.

El magnate republicano ha señalado que éste es "otro punto que han ganado hoy" las autoridades saudíes tras la firma de un "acuerdo histórico de defensa estratégica", seguido por el anuncio de que Arabia Saudí recibirá cazas F-35 "muy similares" a aquellos que Israel tiene. "Felicidades", ha dicho al príncipe heredero, argumentando que "esto beneficia a ambos países y contribuye al máximo a la paz".

Al hilo, ha puesto el foco en la Franja de Gaza y ha agradecido a Riad "toda la ayuda" en aras de la paz en Oriente Próximo, incluido "el papel que desempeñó en el trascendental acuerdo de paz" Bin Salmán.

El mandatario, que ha ensalzado que ahora los residentes de Gaza "han empezado a regresar a sus hogares y (...) ahora tienen mucha más seguridad", ha descrito el enclave palestino como "un vecindario difícil" y ha celebrado el cambio. En concreto, ha destacado la aprobación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del plan de paz estadounidense, que incluye la formación de una Junta de Paz que estará presidida por el propio Trump y que tendrá la última palabra en las cuestiones relativas al gobierno de la Franja de Gaza, gestionado por tecnócratas palestinos.

"Estará integrada por los jefes de Estado de importantes países, creo que de todos los importantes. Espero que Su Alteza forme parte de la Junta; espero que acepte", ha indicado el presidente estadounidense, apelando al líder saudí.

Además, ha alegado que el órgano de gobierno será algo "nunca antes concebido" y que, pese a que "inicialmente abarca Gaza, terminará cubriendo gran parte del mundo". "Creo que verán algo inédito en cuanto a su estatus. Nunca habrá una junta como la que anunciaremos; todos querrán formar parte de ella", ha asegurado, afirmando asimismo que "será una junta muy extensa, integrada por los jefes de Estado de las principales potencias".

Por su parte, Mohamed bin Salmán ha sido notablemente breve, limitándose a celebrar que "el horizonte de la cooperación económica entre Arabia Saudí y Estados Unidos se ha ampliado considerablemente" y a bromear con las apuestas sobre la posibilidad de que acudiese al encuentro vistiendo un traje negro, en lugar de la vestimenta tradicional que ha portado.

El anuncio ha llegado en una jornada marcada por la buena sintonía exhibida por Trump para con su invitado, a quien ha descrito como un "muy buen amigo" suyo, alabando su "increíble" trabajo en materia de Derechos Humanos a pesar de las denuncias sobre el aumento del uso de la pena de muerte en el país y del asesinato en 2018 del periodista Yamal Jashogi --cuya orden fue probablemente dada por Bin Salmán, según un informe de la CIA--. En este sentido, ha pedido a los medios de comunicación presentes en la sala que no "avergüencen" a su huésped.

Horas antes, el inquilino de la Casa Blanca ha anunciado que Arabia Saudí invertirá un billón de dólares (863.230 millones de euros) en Estados Unidos a lo largo del próximo año, lo que supone una mejora desde los 600.000 millones de dólares (517.938 millones de euros) ya comprometidos en mayo.

