Un tribunal de EEUU bloquea el nuevo mapa electoral de Texas para el Congreso y ordena que emplee el original

Un tribunal estadounidense ha bloqueado este martes el nuevo mapa electoral aprobado en el estado de Texas a finales de agosto, una iniciativa destinada a garantizar hasta cinco escaños más a los republicanos de la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

"Sin duda, la política influyó en la elaboración del mapa electoral de 2025. Pero fue mucho más que la política. Existen pruebas sustanciales de que Texas manipuló los distritos electorales de 2025 con sesgo racial", ha alegado el juez de distrito Jeffrey Brown en declaraciones recogidas por el diario digital The Hill.

Tras una votación que ha salido adelante por dos votos frente a uno, los magistrados han ordenado así a los republicanos tejanos que empleen los distritos electorales que tenían vigentes antes de la nueva reconfiguración, en lo que supone una derrota política para la formación del presidente, Donald Trump.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha asegurado que recurrirá ante el Tribunal Supremo lo que ha considerado como "un fallo claramente erróneo". En un comunicado ha señalado además que el dictamen "socava la autoridad que la Constitución de estadounidense otorga al cuerpo legislativo de Texas al imponer un mapa diferente por edicto judicial".

Los demócratas, por su parte, han celebrado la decisión del tribunal porque "acaba de detener uno de los intentos más descarados de robar nuestra democracia que Texas haya visto jamás", en palabras del líder de la minoría de la Cámara de Representantes tejana, Gene Wu.

Los jueces han respondido así a la demanda presentada por votantes particulares, dos congresistas demócratas por el estado de Texas, además de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y la Conferencia Estatal de Texas de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés).

La propuesta de los republicanos de reconfigurar el mapa electoral en beneficio propio desencadenó a principios de año una carrera, en la que los gobernadores de Misuri, Carolina del Norte y Ohio, todos republicanos, han aprobado nuevas redistribuciones de distrito, si bien los litigios abiertos podrían detener estos proyectos.

Los californianos aprobaron a principios de noviembre un nuevo mapa electoral para el Congreso a propuesta de su gobernador, el demócrata Gavin Newsom, con el objetivo de contrarrestar al Partido Republicano.

