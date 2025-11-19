Agencias

Tesla comenzará a distribuir sus vehículos en Colombia desde este jueves

La firma estadounidense Tesla arrancará la distribución de sus vehículos en Colombia a partir de este jueves 20 de noviembre, tras constituirse hace casi año y medio en el país como Tesla Motors Colombia.

En concreto, la marca propiedad de Elon Musk comenzará a comercializar los modelos Model 3 y el Model Y desde los concesionarios de Bogotá y Medellín en Parque Arauco, la misma cadena desde la que la firma empezó a vender sus vehículos en Chile.

La compañía comenzó a operar en el mercado bursátil de Colombia a mediados de este año y cuenta con un equipo directivo en el país, liderado por Karen Scarpetta, que ejerce como la directora general de la marca en el país.

Esta misma semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio la bienvenida a Tesla al país, señal de que su irrupción en el mercado automovilístico colombiano genera una gran expectación, con la vista puesta en la competencia que tendrá en este país, con las chinas BYD y Geely ya asentadas en el territorio.

EuropaPress

