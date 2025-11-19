Agencias

Scariolo: "Afrontamos un partido contra uno de los mejores equipos de la Euroliga"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, definió este miércoles al Zalgiris de Kaunas lituano como "uno de los mejores equipos" en el inicio de temporada de la Euroliga, por lo que necesitarán "un rendimiento ofensivo muy bueno" y ser capaces de "hacer múltiples esfuerzos" en defensa.

"Lo afrontamos contra uno de los mejores equipos de estos primeros partidos de la Euroliga. Tienen un rendimiento ofensivo muy bueno, con un porcentaje de tiro alto y con capacidad de ir al contraataque, sobre todo desde las pérdidas que saben forzar al rival", analizó el italiano en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web del club antes del partido de la jornada 12 de la Fase Regular de la Euroliga.

Scariolo explicó que su equipo necesita "seguir siendo capaz de generar tiros de alto porcentaje" en ataque, pero mejorando la eficacia. "Eso lo cambia completamente todo, incluso a la hora de tener más fluidez y espacios dentro. Hemos tenido partidos con un porcentaje de tiro muy alto, pero sin continuidad. Hay que seguir trabajando para generarlos y practicarlos en los entrenamientos", argumentó.

A nivel defensivo, el de Brescia considera que son un equipo "sólido", aunque sufren cuando se miden a "equipos buenísimos" que juegan con "dos o tres manejadores a la vez". "Es una situación muy complicada y es lo que funciona hoy en la Euroliga. Tenemos que estar capacitados para hacer múltiples esfuerzos en la misma posesión. La aportación en la pintura está siendo buena, pero tenemos que crecer en todas las áreas", agregó el entrenador madridista.

El equipo encara el partido con "motivación de volver a ganar un partido en la Euroliga", aunque no espera contar con todo el equipo al completo. Además, comentó la situación de algunos de sus jugadores, como el base Théo Maledon y los ala-pívot Trey Lyles e Izan Almansa.

"Maledon se siente más cómodo como '1', es evidente, pero también se puede adaptar a jugar en el '2'. Para nosotros, es un recurso que podemos utilizar y luego, en la faceta defensiva, nos tiene que permitir jugar con dos jugadores relativamente pequeños. Su naturaleza siempre ha sido de base, pero está demostrando que se puede adaptar a jugar junto a Campazzo", dijo sobre el francés.

En relación con el canadiense, Scariolo descartó de forma tajante que se pueda ir a la NBA esta temporada, mientras que describió como una "buena idea" que Almansa pueda "competir y sumar minutos" con España en los partidos de clasificación al Mundial de Catar 2027 contra Dinamarca y Georgia.

