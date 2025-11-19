Restricciones de acceso en la estación de Cercanías de Sol por el concierto gratuito por los 40 años de Apple en España

Los accesos a la estación de Cercanías de Sol por la Puerta del Sol podrían sufrir restricciones la tarde de este miércoles entre las 18.00 y las 22.00 horas por el concierto gratuito organizado por Apple con motivo de sus 40 años en España, franja horaria en la que permanecerá cerrado el acceso por Gran Vía.

En concreto, los artistas Amaia, Dellafuente, Israel Fernández y Yerai Cortés actuarán este miércoles en la madrileña Puerta de Sol a partir de las 20.00 horas en un evento abierto al público, que contará con entrada libre, con el que Apple, bajo el lema de 'El Encuentro', quiere realizar un homenaje a la cultura y la creatividad española.

A petición de la Policía Municipal, desde Renfe han advertido que para garantizar la movilidad y seguridad se podrán adoptar medidas de restricción en los accesos a la estación de Sol, ha apuntado la compañía en un comunicado.

En cualquier caso, las líneas C-3 de Cercanías (Aranjuez-Atocha-Sol-Chamartín) y C-4 (Parla-Atocha-Sol-Chamartín-Cantoblanco-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes o Colmenar Viejo) harán parada en Sol y sus viajeros podrán hacer transbordo entre estas dos líneas a través del vestíbulo común.

Asimismo, están garantizados los transbordos con las líneas 1, 2 y 3 de Metro, aunque no con la Línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo) por el cierre del acceso por Gran Vía.

Renfe reforzará la información a los viajeros mediante personal que estará desplegado en vestíbulo, accesos y andenes. Asimismo, se recomendará a los usuarios que eviten la estación de Sol en sus llegadas.

MÁS DE 93.000 MOVIMIENTOS DE VIAJEROS EN SOL

Desde Cercanías Madrid se ha recordado que cada vez que se limita el acceso a infraestructuras como la estación de Gran Vía se producen molestias a los viajeros y se limita el uso de instalaciones cuya construcción ha supuesto una importante inversión pública.

En este sentido, se solicita tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad de Madrid que, en la planificación de eventos de gran afluencia, consideren el impacto que estas decisiones generan en la movilidad y en el aprovechamiento de las instalaciones construidas para facilitar los desplazamientos de los ciudadanos.

Durante un día normal, la estación de Cercanías de Sol registra una media de más de 93.000 movimientos (47.000 subidas y 46.000 bajadas). Aunque ha sido cerrada en otras ocasiones por motivos de seguridad, en fechas señaladas o ante previsiones de gran afluencia, en otras ocasiones se ha permitido el acceso a la calle desde la estación de Gran Vía.

La conexión entre Cercanías Sol y Gran Vía, que agiliza el transbordo y el acceso a la calle, fue inaugurada en 2021 tras una inversión de más de 17 millones de euros. Su construcción respondió, entre otros objetivos, a la necesidad de mejorar la movilidad peatonal y facilitar soluciones operativas de conexión entre distintos modos de transporte público.

Renfe está informando a los viajeros por los canales de información habituales (página web, app, redes sociales y megafonía en trenes y estaciones).