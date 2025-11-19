Lituania reabre la frontera con Bielorrusia antes de lo previsto

El Gobierno de Lituania ha decidido este miércoles, antes de los previsto, reabrir los dos puestos de control fronterizos con Bielorrusia que permanecían cerrados desde finales de octubre, en respuesta a la supuesta inacción del país vecino para frenar el trasiego de globos con contrabando, especialmente tabaco.

El ministro del Interior, Vladislav Kondratovicius, ha informado de que se ha decidido seguir las recomendaciones de la Comisión de Seguridad Nacional (NSK), que ya en la víspera apostó por reabrir la frontera. "Las circunstancias han cambiado y las restricciones (...) ya no son necesarias", ha explicado, según recoge LRT.

El anuncio llega el mismo día en el que se ha publicado una entrevista del presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, en la agencia ELTA en la que adelantaba que la reapertura podría producirse ante de lo previsto, una vez las autoridades bielorrusas habían tomado "ciertas medidas" para reducir el contrabando.

Nauseda ha explicado que si bien Bielorrusia no ha impedido por completo el trajín de estos globos meteorológicos a través de la frontera sí ha tomado "ciertas medidas", aunque ha advertido de habría que mantener la "presión" sobre Minsk para evitar que este tipo de "acciones híbridas" sigan repitiéndose de maner frecuente.

"Bielorrusia sabe perfectamente que si se produce una escalada, o nuevos ataques híbridos, la frontera podría cerrarse de nuevo", ha advertido Nauseda, en una entrevista par la agencia ELTA, en la que ha abogado por continuar con esa "presión" a Minsk para dejar claro que no tolerarán ese tipo de maniobras.

A finales de octubre, Lituania cerró los pasos fronterizos de Medininkai y Salcininkai hasta el 30 de noviembre en represalia por el aumento del contrabando desde Bielorrusia. En respuesta, Minsk ha retenido en la frontera más de mil vehículos de carga con matrícula lituana alegando motivos de seguridad.