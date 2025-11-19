Agencias

Irán lamenta que Trump apueste por la "fuerza" y condiciona tratar el tema nuclear con recibir un trato "justo"

Las autoridades iraníes han lamentado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apueste por la "fuerza" en lugar de la diplomacia para abordar la cuestión nuclear y han condicionado cualquier negociación sobre este asunto con recibir un trato "justo" y de "igualdad" durante el proceso.

"Siempre hemos estado dispuestos al diálogo diplomático. Pero el presidente Trump no cree en la diplomacia y prefiere usar la fuerza para lograr sus objetivos", ha afeado Kamal Kharazi, asesor de política exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, en una entrevista para la cadena CNN.

Kharazi ha dejado la puerta abierta a cualquier negociación, siempre y cuando se desarrolle bajo "el respeto mutuo" y en igualdad de condiciones. "Si se acuerda de antemano la agenda y el proceso de negociación, estamos dispuestos a hacerlo", ha dicho quien fuera exministro de Exteriores.

No obstante, Kharazi ha remarcado que las condiciones de Irán no han cambiado y no renunciarán a su derecho de enriquecer uranio con fines pacíficos, aunque sí están abiertos a negociar hasta qué punto, ni a su programa armamentístico.

"Debemos continuar enriqueciendo porque necesitamos producir combustible para nuestras centrales eléctricas y para nuestras actividades médicas. Por lo tanto, no podemos detener el enriquecimiento de uranio", ha argumentado.

"Creo que si hay negociaciones reales entre Irán y Estados Unidos, existen maneras de garantizar que Irán pueda continuar con su enriquecimiento de uranio al tiempo que asegura a los demás que no buscará obtener armas nucleares", ha dicho.

